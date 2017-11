Black Friday, Ninebot by Segway Mini 320 in sconto

Filippo Vendrame,

Proseguono senza sosta gli sconti su Amazon per la settimana del Black Friday. La giornata di oggi, 23 novembre, inizia con un’offerta davvero molto interessante per chi punta a rivedere il concetto di mobilità urbana. Solo per la giornata di oggi, infatti, il colosso dell’ecommerce ha deciso di scontare il noto ed apprezzato Ninebot by Segway Mini 320. Trattasi di uno dei prodotti di punta della Segway, nota azienda americana che da tempo sta provando ad offrire alle persone un modo più smart per muoversi all’interno delle affollate città.

Il Ninebot by Segway Mini 320 è un mezzo di trasporto dotato di due motori elettrici che concettualmente assomiglia molto agli attuali hoverboard, offrendo, però, un livello qualitativo e tecnologico ben superiore. Questo prodotto è dotato anche di una mini asta verticale che aiuta i movimenti del corpo per gestire con maggiore semplicità la direzionalità durante la marcia. Il Ninebot by Segway Mini 320 può raggiungere una velocità massima di ben 18 Km/h e l’autonomia della batteria sfiora i 30 Km. Il tempo di ricarica per ogni “pieno di energia” è di circa 4 ore.

Grazie ad una serie di sensori e giroscopi, il Ninebot by Segway Mini 320 rimane in perfetto equilibrio anche con una persona sopra. Attraverso un’app per smartphone, è possibile collegarsi via Bluetooth per poter gestire alcune funzionalità avanzate.

Per chi cerca un modo più intelligente per girare nel traffico caotico delle città, Amazon, per il Black Friday, propone anche un’altra interessante alternativa. Trattasi della i-Bike I-fold 20, una bici ripiegabile a pedala assistita in grado di offrire 40 Km di autonomia. Può essere comodamente ripiegata nel baule dell’auto per essere tirata fuori prima di addentrarsi nel caos del traffico delle metropoli.