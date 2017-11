Black Friday Samsung, buoni sconto ed offerte

Filippo Vendrame,

Samsung ha deciso di approfittare della ricorrenza del Black Friday per proporre ai suoi clienti alcune offerte interessanti che permetteranno di acquistare diversi prodotti a prezzi davvero molto concorrenziali. Nello specifico, l’iniziativa promozionale per il venerdì nero della casa coreana sarà valida da domani 24 novembre, giorno ufficiale del Black Friday, sino a lunedì 27 novembre, ricorrenza del Cyber Monday.

L’offerta di Samsung è dedicata a tutti coloro che sono iscritti a Samsung Members. A partire da domani, gli interessati potranno ottenere un voucher individuale che darà diritto ad acquistare una selezione di prodotti presenti all’interno dell’eShop italiano di Samsung, a prezzi ridotti. Tra i prodotti che si potranno acquistare in sconto si evidenziano il Galaxy Tab S3, il Galaxy S8+ Dual Sim o il nuovissimo Gear Sport. Il voucher potrà essere ottenuto una sola volta e dovrà essere utilizzato per un unico ordine. Non sarà possibile, quindi, effettuare più acquisti, ma solamente uno cumulativo a cui sarà applicato lo sconto.

L’utilizzo del voucher è davvero molto semplice: sarà sufficiente inserire il codice indicato nel campo “Codice promozionale” al momento del riepilogo dell’ordine e cliccare su “Applica”.

Accanto a questa promozione, il gigante coreano evidenzia che domani, 24 novembre, offrirà molti sconti per chi deve cambiare gli elettrodomestici di casa. Prodotti come il frigorifero Food Showcase, la lavatrice Slim AddWash, il microonde HotBlast combinato o l’aspirapolvere VC5100 senza sacco Cyclone Force.

Anche Samsung ha deciso, quindi, di abbracciare il Black Friday per proporre a prezzi scontati i suoi migliori prodotti. Una strada seguita da moltissimi player del mercato high tech come Microsoft o Amazon che ha deciso di scontare migliaia di prodotti per tutti i suoi clienti.