Black Friday, Steam lancia i saldi autunnali

Con il Black Friday, arriva anche il momento dei saldi autunnali su Steam ed è quindi possibile approfittare di numerose offerte sui giochi che non è stato possibile acquistare prima. Le promozioni hanno preso il via nella giornata di oggi e sarà possibile fruirne entro martedì 28 novembre.

In concomitanza con il Black Friday, riguardo al quale è anche possibile seguire le migliori offerte Amazon sui videogiochi, sono pertanto iniziati gli attesissimi saldi sullo store di Valve che, per l’occasione, propone oltre 5000 giochi in offerta con sconti che arrivano anche al 90% sul prezzo standard. Vi è anche uno speciale bundle hardware che include il controller Steam e Link con un ribasso del 65%, dunque a soli 38 euro.

Tra le offerte di maggior appeal si segnalano quelle su alcuni interi franchise quali la serie Resident Evil (fino all’87% di sconto), Fallout (fino al 75%), DiRT (fino all’80%) e Sniper Elite (fino all’80%), e su giochi apprezzatissimi come:

La Terra di Mezzo: l’Ombra della Guerra, scontato del 40%

Nier Automata, scontato del 40%

The Evil Within 2, scontato del 50%

Wolfenstein II: The New Colossus, scontato del 50%

Assassin’s Creed Origins, scontato del 17%

Hellblade, scontato del 25%

Dark Souls III, scontato del 60%

Rainbow Six Siege, scontato del 50%

Prey, scontato del 50%

Elite Dangerous, scontato del 50%

Batman Arkham VR, scontato del 50%

Per consultare l’elenco completo dei videogiochi in offerta su Steam fino alle ore 19 di martedì 28 novembre è sufficiente accedere alla pagina ufficiale dedicata ai saldi presente sul negozio online di Valve. Il 28 novembre scadranno anche i termini per candidare i propri videogiochi preferiti ai Premi di Steam (Steam Awards): come già visto lo scorso anno, è dunque possibile nominare alcuni dei titoli personalmente più meritevoli e poi attendere il mese di dicembre, quando Valve decreterà i vincitori.