Honor V10, prima immagine ufficiale

Luca Colantuoni,

Il 28 novembre verrà annunciato in Cina il nuovo Honor V10, mentre l’evento di presentazione della versione internazionale (il nome più probabile è Honor 9 Pro) è stato organizzato a Londra per il 5 dicembre. Sul social network Weibo è apparsa una prima immagine che evidenzia il design dello smartphone.

Il nuovo Honor V10 avrà alcune caratteristiche in comune con lo Huawei Mate 10 Pro, ma per il telaio verrà scelto l’alluminio anche per la parte posteriore. Diagonale e risoluzione dello schermo saranno identiche, ovvero 5,99 pollici e 2160×1080 pixel con rapporto di aspetto 18:9. Nell’immagine si nota la parte frontale del phablet con il vetro curvo ai lati e lo spessore ridotto delle cornici. La dotazione hardware dovrebbe comprendere un processore octa core Kirin 970 con NPU integrata, 6 GB di RAM e 64 di memoria flash.

Il produttore avrebbe scelto sensori RGB da 16 megapixel e monocromatico da 20 megapixel per la dual camera posteriore, mentre la fotocamera frontale dovrebbe avere una risoluzione di 13 megapixel. Altre possibili specifiche sono le seguenti: slot microSD, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE, jack audio da 3,5 millimetri (assente nel Mate 10 Pro), porta USB Type-C, batteria da 3.750 mAh e lettore di impronte digitali sul retro.

Il sistema operativo sarà certamente Android 8.0 Oreo con interfaccia EMUI 8.0. Per quanto riguarda il prezzo si prevede una cifra di circa 450 dollari.