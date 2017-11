iPhone pieghevole: si apre e chiude come un libro

Floriana Giambarresi,

L’US Patent & Trademark Office ha appena pubblicato una domanda di brevetto Apple relativa a un display pieghevole, rafforzando dunque le indiscrezioni circa l’arrivo in futuro di un iPhone pieghevole, forse realizzato in collaborazione con LG.

Il brevetto descrive e mostra un iPhone capace di essere piegato in modo tale da essere aperto e chiuso come un libro; l’immagine è semplicemente una bozza che potrebbe essere descritta come due iPhone legati insieme, ma nel documento si legge chiaramente che l’iPhone pieghevole sarà un dispositivo con un display flessibile. Tale pannello potrebbe essere di tipo LCD, OLED e della più recente tecnologia microLED. È interessante notare che si tratta del primo brevetto Apple che elenca i microLED come uno dei principali tipi di display per un iPhone pieghevole.

Il display può includere una serie di pixel di visualizzazione formati da componenti a cristalli liquidi (LCD), una serie di pixel di visualizzazione elettroforetici, una serie di pixel di visualizzazione di diodi emettitori di luce organici, una matrice di pixel formati da matrici di diodi emettitori di luce a semiconduttore cristallino (a volte indicato come micro-LED), una serie di pixel di visualizzazione elettrolettrici o pixel di visualizzazione basati su altre tecnologie di visualizzazione.

Vale la pena notare che il brevetto della casa di Cupertino punta anche al metallo liquido utilizzato nella struttura dello smartphone pieghevole, il che rappresenta un’altra rarità insieme alla presenza dei microLED. Inoltre, lo schermo dell’iPhone X è già pieghevole in quanto si incurva attorno alla protezione in vetro per creare il design quasi senza cornice che caratterizza il telefono top di gamma. Per tale ragione, l’idea di un futuro iPhone che si basa su tale tipo di schermo pieghevole non è completamente inverosimile.

È già da diverso tempo che si susseguono numerose indiscrezioni su Apple al lavoro su un display pieghevole e lo scorso mese era stato rivelato che l’azienda di Tim Cook intendesse investire in un impianto LG per la produzione di tale tipologia di pannelli. Proprio LG insieme a Samsung hanno già pubblicizzato i loro schermi pieghevoli e flessibili da diversi anni, ma una soluzione del genere non è mai giunta sul mercato, in un prodotto vero e proprio. Occorrerà dunque aspettare del tempo prima che si veda nei negozi un iPhone flessibile, ma la prospettiva che possa aprirsi e chiudersi proprio come un libro è chiaramente allettante per moltissimi consumatori.