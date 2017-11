Microsoft svela i Games With Gold di dicembre

Filippo Vendrame,

Microsoft ha annunciato i Games with Gold del mese di dicembre 2017 per gli utenti Xbox. Trattasi della ben nota promozione che vede regalare da parte della casa di Redmond, ogni mese, ben due titoli sia ai possessori di una console Xbox One (Xbox One S e Xbox One X) che a tutti coloro che utilizzano anche la vecchia console Xbox 360. Per poter ricevere i giochi in omaggio, però, gli utenti dovranno essere contestualmente abbonati al programma a pagamento Xbox Live Gold che offre anche ulteriori vantaggi come l’accesso al multiplayer ed altri bonus.

Da evidenziare che grazie alla “retrocompatibilità“ dei giochi per Xbox 360, i possessori di una console Xbox One potranno mettere le mani anche sui titoli della vecchia console. Questo significa per loro i Games with Gold raddoppiano con ben 4 titoli in omaggio da poter scaricare e giocare liberamente. Nello specifico, per questo mese di dicembre, i possessori di una console Xbox One potranno mettere mani, dal primo del mese, sull’FPS co-op fantasy Warhammer: End Times – Vermintide. Dal 16 di dicembre, invece, sarà disponibile anche Back to the Future: The Game che è ispirato ai fatti dell’omonimo e famoso film.

Per quanto riguarda l’Xbox 360, dal primo di dicembre sarà disponibile il gioco di Ubisoft Child of Eden. Dal 16 dicembre, invece, anche l’action game Marlow Briggs and the Mask of Death.

Per gli abbonati al programma Xbox Live Gold trattasi di una ghiotta opportunità per arricchire il loro archivio di giochi con titoli nuovi senza dover mettere mano ulteriormente al portafogli.

Si evidenzia, che la promozione riguarda esclusivamente Microsoft e non si estende anche altrove all’interno di altri eShop o negozi fisici.