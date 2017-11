Black Friday, spendere su Amazon il Bonus Cultura

Floriana Giambarresi,

Il Black Friday appena iniziato rappresenta una ottima occasione per spendere il bonus cultura dell’iniziativa 18app, stanziato dal Governo italiano per tutti i ragazzi nati nel 1998 o nel 1999 e che mette loro a disposizione la somma di 500 euro per fare acquisti. Amazon aderisce all’iniziativa mettendo a disposizione numerosissimi prodotti, ma come utilizzare il bonus?

Tutti i residenti in Italia che hanno compiuto 18 anni nel 2016 o nel 2017 possono richiedere il contributo del Governo da spendere in cultura. Il bonus potrà essere utilizzato per acquisti inerenti alla cultura, su Amazon semplicemente per fare scorta di libri cartacei e digitali di ogni genere e categoria (compresi i testi scolastici) ma anche per fare incetta di musica, come CD, MP3, DVD musicali e i vinili, che vanno tanto in voga in quest’ultimo periodo. Si specifica però che i nati nel 1998 non possono acquistare musica registrata, mentre i nati nel 1999 sì.

Per utilizzare il bonus cultura su Amazon.it, occorre accedere al sito 18app.it, creare un buono dal valore di 5, 10, 25 o 50 euro e convertirlo in un codice Amazon direttamente sul sito web amazon.bonus18.it. Per completare l’acquisto è sufficiente inserire i prodotti scelti nel carrello e, prima di portare a termine l’ordine, inserire il codice del buono ottenuto.

Il voucher potrà essere utilizzato sul noto e-commerce per più di un acquisto e, sebbene potrà essere utilizzato su Amazon Italia entro e non oltre il 31 dicembre 2018, il Black Friday rappresenta una occasione eccezionale per acquistare più prodotti avendo a disposizione la stessa cifra.

È infatti il momento giusto per fare scorta di un po’ di nuove letture, titoli vintage e bestseller, da leggere su carta o più comodamente su un dispositivo tech come un eBook reader della serie Kindle. O, ancora, per portarsi a casa della buona musica.

Si ricorda che anche agli insegnanti hanno a disposizione il bonus da 500 euro grazie alla Carta del Docente, e che può ugualmente essere speso su Amazon.