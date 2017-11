Black Friday Amazon, iPhone ricondizionati

Filippo Vendrame,

Il Black Friday di Amazon è ufficialmente iniziato in maniera “aggressiva” con una moltitudine di offerte davvero molto interessanti. Il colosso dell’ecommerce prevede di scontare, per la giornata di oggi, migliaia di prodotti come le console, i videogiochi, gli smartphone, le TV e tanto altro ancora. Protagonisti di oggi saranno anche gli iPhone messi in saldo all’interno del negozio dedicato ai prodotti “ricondizionati certificati“.

Trattasi di prodotti usati ma venduti come nuovi e assolutamente garantiti. Per il colosso dell’ecommerce, un prodotto certificato “come nuovo” significa che non presenta imperfezioni visibili da 30 centimetri di distanza. Tutti i prodotti venduti attraverso questo negozio sono confezionati all’interno di una scatola generica assieme agli accessori di cui sono dotati normalmente. Anche se trattasi di prodotti ricondizionati, sono venduti comunque con un anno di garanzia. Prodotti, dunque, che già di base offrono importanti ribassi di prezzo ma che nella giornata di oggi del Black Friday diventano ancora più interessanti.

iPhone ricondizionati, le migliori offerte

Per il Black Friday, Amazon sconta una lunga selezione di iPhone ricondizionati che potranno essere acquistati a prezzi vantaggiosi. In particolare, sono proposti in saldo moltissimi iPhone 7 e iPhone 7 Plus, smartphone che non hanno certamente bisogno di presentazione e che sino a pochi mesi fa rappresentavano il meglio della tecnologia di Cupertino.

Per esempio, Amazon ha deciso di scontare l’Apple iPhone 7 128GB Jet Black, l’Apple iPhone 7 32GB Oro, l’Apple iPhone 7 Plus 32GB Rosa e l’Apple iPhone 7 128GB Rosa. Per chi vuole risparmiare ulteriormente, Amazon propone anche una serie di sconti sui “vecchi” iPhone 6S come l’Apple iPhone 6 Plus Grigio 64 GB.

Apple iPhone 7 128GB Jet Black (in offerta su Amazon a 694 euro)

Apple iPhone 7 32GB Oro (in offerta su Amazon a 609 euro)

Apple iPhone 7 Plus 32GB Rosa (in offerta su Amazon a 708 euro)

Apple iPhone 7 128GB Rosa (in offerta su Amazon a 694 euro)

Apple iPhone 6 Plus Grigio 64 GB (in offerta su Amazon a 579 euro)

Ma gli sconti del Black Friday di Amazon non si esauriscono certamente qui. Chi è alla ricerca di qualche buon affare potrà trovare promozioni in un po’ tutte le categorie. Il suggerimento, dunque, è quello di tenere bene sotto controllo la vetrina delle offerte per non perdere mai nessuna possibile buona offerta.