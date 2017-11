Black Friday Amazon, offerta Smart TV Samsung 55″

Floriana Giambarresi,

Il Black Friday è arrivato e su Amazon è possibile trovare sconti non-stop su tantissimi prodotti, un’opportunità unica in vista del Natale per acquistare comodamente da casa alcuni prodotti che si desiderano da tempo, a un prezzo veramente vantaggioso. Tra le offerte disponibili sul negozio online non si può non segnalare quella su una Smart TV Samsung da 55 pollici, proposta con un ribasso di oltre il 40%.

Nello specifico, trattasi della Samsung Serie MU6470 Smart TV, nella variante con schermo da 55 pollici a risoluzione 4K Ultra HD, per godere dei contenuti sul televisore alla migliore qualità. In offerta per il Black Friday, il suo prezzo passa dagli 829 euro ai soli 649 euro, d’occasione se si prendono in considerazione le caratteristiche.

La Samsung Smart TV della Serie MU6470 è esteticamente molto elegante e sottile, grazie a un corpo realizzato in plastica e circondato da una sottilissima cornice di metallo. È di colore argento, così come il supporto lucido a forma di Y, che lo rende un televisore premium. Nella confezione d’acquisto vi è un telecomando intelligente con un tasto dedicato ai comandi vocali, per far eseguire alla Smart TV le azioni desiderate semplicemente utilizzando la voce. Ciò semplifica ulteriormente l’accesso ai contenuti e il controllo delle funzionalità.

Per quanto concerne la dotazione tecnica, Samsung MU6470 è una Smart TV 4K con risoluzione da ben 3840 x 2160 pixel alimentata da un processore quad-core che permette anche al sistema operativo integrato di funzionare bene e di caricare le applicazioni più velocemente. La TV intelligente supporta la funzione HDR+, che aiuta a migliorare la qualità delle immagini ottimizzando il livello di colore, luminosità, nitidezza e contrasto delle immagini a schermo.

Essendo una Smart TV, è garantito il supporto all’app store di Samsung per scaricare e installare tutte le app che si desiderano. Tra quelle già a bordo al momento della prima accensione si hanno Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Box TV e un browser per la navigazione sul Web. È inoltre possibile connettere uno smartphone o un tablet al televisore utilizzando l’app Samsung Smart View e trasmettere in tal modo foto, video e film in streaming direttamente dal dispositivo alla TV.

Dotata di tre porte HDMI e due porte USB, la Smart TV supporta il Wi-Fi Direct che permette di collegare telefoni e tablet senza fili, in modalità wireless. Benché la versione proposta da Amazon per il Black Friday sia quella da 55 pollici, vi sono a disposizione altre due varianti da 40 pollici e da 49 pollici, per chi desiderasse un televisore dalle dimensioni un poco più contenute.