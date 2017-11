Black Friday Amazon, offerte domotica e sicurezza

Filippo Vendrame,

La sicurezza, soprattutto in ambito domestico, è molto importante di questi tempi, ed Amazon, tra la moltitudine di offerte per il Black Friday, non ha fatto mancare una ricca selezione di prodotti pensati per la sicurezza delle abitazioni come videocamere per la sorveglianza remota ed allarmi smart. Contestualmente, il colosso dell’ecommerce non ha voluto dimenticare anche il dinamico mondo della domotica, con soluzioni smart che rendono la gestione della casa più facile ed intelligente.

Sicurezza domestica, le migliori offerte

La protezione delle abitazioni è importante e per questo Amazon ha scontato per il suo Black Friday alcune delle migliori videocamere per la sicurezza che permettono di gestire gli spazi interni ed esterni, avvisando in tempo reale gli utenti nel caso venisse rilevato qualcosa di anomalo.

Netatmo Presence è una videocamera per la sicurezza esterna che notifica in tempo reale se qualcuno si aggira nei dintorni della casa, se una macchina entra nel vialetto o se il proprio cane è nel cortile. Dispone, infatti, di un comodo sistema di riconoscimento delle persone. Grazie ad un’app dedicata è possibile visualizzare in streaming da remoto cosa la videocamera sta inquadrando. Netatmo Welcome, invece, è un’interessante videocamera dotata di un sistema di riconoscimento facciale. Oltre ad offrire le normali funzioni di sicurezza, questa videocamera è in grado di avvisare gli utenti quando i loro figli tornano a casa. Questo prodotto è gestibile attraverso una comoda app.

Netgear VMC3030-100EUS è sempre una videocamera per la sicurezza sia per gli ambienti indoor che outdoor ed è caratterizzata anche dalla visione notturna. Dotata di sensori di movimento, avvisa gli utenti direttamente sul loro smartphone nel caso venisse rilevato un movimento in casa.

Netgear VMS3430-100EUS è un kit composto da ben 4 telecamere da interno/esterno collegabili alla rete WiFi e da una Base Station attraverso la quale gestirle. Trattasi di un ottimo kit con cui mettere al sicuro ogni angolo della propria abitazione.

D-Link DCS-932L, infine, è una semplice ma comunque funzionale videocamera di sorveglianza per gli ambienti indoor, dotata di un sistema di rilevamento dei movimenti e di un’ottica capace di vedere anche al buio.

Tutti prodotti, dunque, in grado di migliorare la sicurezza delle abitazioni, dando la possibilità agli utenti di poter dare sempre uno sguardo a casa anche quando sono fuori.

Netatmo Presence (in offerta su Amazon a 211 euro)

Netatmo Welcome (in offerta su Amazon a 136 euro)

Netgear VMC3030-100EUS (in offerta su Amazon a 90 euro)

Netgear VMS3430-100EUS (in offerta su Amazon a 378 euro)

D-Link DCS-932L (in offerta su Amazon a 31 euro)

Domotica, le migliori offerte

Accanto alla soluzioni per la sicurezza domestica, Amazon, all’interno delle offerte per il Black Friday, non ha fatto mancare anche molte promozioni su prodotti che permettono di rendere la casa più smart. Per esempio, Netatmo NTH01-EN-EU è un termostato intelligente per le caldaie. Può essere controllato da remoto attraverso uno smartphone e dispone di alcune funzioni avanzate in grado di migliorare il confort delle abitazioni. Stazione Meteo per Smartphone Netatmo, invece, permette di gestire tutte le informazioni raccolte come temperatura ed umidità, direttamente dal web o dallo smartphone. Inoltre, misura del livello di CO2 e la qualità dell’aria dell’ambiente in cui è collocata.

Philips Hue GU10 Starter Kit permette di iniziare a rendere smart l’illuminazione di casa. Il kit comprende un hub di gestione e tre lampadine a LED programmaibili e gestibili da remoto.

Philips Hue White and Color Ambiance Starter Kit è un kit simile a quello precedente, con la sola differenza delle lampadine, qui colorate.

Philips Hue White and Color Set con Hue Telecomando Dimmer Switch è un kit comprensivo di due lampadine smart ed un interruttore intelligente che può essere utilizzato come dimmer.

Philips Hue Sensore di Movimento per Accensione e Spegnimento con Telecomando Dimmer Switch è un kit che permette di iniziare ad automatizzare l’illuminazione di casa. Grazie ai sensori, sarà possibile far accendere automaticamente le luci delle stanze al momento del passaggio delle persone.

Netatmo NTH01-EN-EU (in offerta su Amazon a 124 euro)

Stazione Meteo per Smartphone Netatmo (in offerta su Amazon a 119 euro)

Philips Hue GU10 Starter Kit (in offerta su Amazon a 99 euro)

Philips Hue White and Color Ambiance Starter Kit (in offerta su Amazon a 99 euro)

hilips Hue White and Color Set con Hue Telecomando Dimmer Switch (in offerta su Amazon a 99 euro)

Philips Hue Sensore di Movimento per Accensione e Spegnimento con Telecomando Dimmer Switch (in offerta su Amazon a 81 euro)

Tutti prodotti molto interessanti che permettono di rendere la casa più confortevole da abitare e gestibile in maniera molto più intelligente e sicura.