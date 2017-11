Black Friday Amazon, offerte per il fitness

Filippo Vendrame,

Il Black Friday di Amazon propone migliaia di prodotti in sconto e tra questi alcune proposte molto interessanti per chi ama il fitness e sta cercando un dispositivo smart da utilizzare come fedele compagno dei propri allenamenti. Trattasi, in prevalenza, di smartband o di smartwatch pensati appositamente per lo sport in grado di rilevare le pulsazioni, di tenere traccia delle distanze percorse, di calcolare le calorie bruciate e di registrare, in generale, tutte le attività fisiche svolte.

Smartband per il fitness in offerta

La prima proposta di Amazon per il Black Friday in tema fitness è la smartband TomTom Touch Cardio che dispone di un comodo frequenzimetro integrato in grado di rilevare tutti gli sforzi effettuati durante gli allenamenti. Inoltre, rileva i passi, il tempo di attività, le calorie bruciate, le ore di sonno ed alla fine è in grado di dare una chiara indicazione sullo stato di forma di una persona.

Attraverso l’app TomTom Sports, le persone potranno visionare nei dettagli tutti i dati rilevati. Amazon offre questo prodotto nel colore nero e nella particolare colorazione indaco e nelle misure small e large per quanto riguarda la grandezza del cinturino. Prodotti, dunque, molto completi ma anche semplici da utilizzare e soprattutto leggeri da portare al polso.

Smartwatch per il fitness in offerta

Molto più ampia le disponibilità di offerte di smartwatch per il fitness su Amazon durante questa giornata del Black Friday.

Tra la moltitudine di modelli in offerta, Amazon propone TomTom Spark 3, sempre con GPS e cardiofrequenzimetro. Tiene traccia di tutta l’attività fisica effettuata e permette di scoprire il proprio grado di forma e come fare per migliorarla rapidamente. Include anche 50 allenamenti per migliorare la condizione fisica.

Polar M200, disponibile in più colori, permette di registrare velocità, distanza, percorso e altitudine tramite il GPS integrato. Dispone anche di funzioni di activity tracking per misurare l’attività quotidiana, i passi, le calorie, la distanza percorsa durante il giorno e guida al raggiungimento di obiettivi giornalieri e analizza la qualità del sonno.

Polar M200 può interfacciarsi tranquillamente con uno smartphone mostrando anche tutte le principali notifiche ricevute.

Suunto Core, invece, non è propriamente uno smartwatch per il fitness ma è un prodotto indicato per chi fa molte escursioni soprattutto in montagna. Questo orologio smart mostra indicazioni come l’altitudine barometrica, il grafico dell’altitudine, la bussola, il profondimetro per lo snorkeling 10 m e tanto altro. Autonomia di circa 12 mesi ed è resistente all’acqua fino a 30 metri.