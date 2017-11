Black Friday Amazon, offerte Xbox

Filippo Vendrame,

Il Black Friday è arrivato ed Amazon ha mantenuto le promesse offrendo tantissimi sconti per tutti i suoi clienti. In particolare, questo venerdì nero è particolarmente ricco per tutti coloro che amano giocare con le console. Amazon, infatti, ha deciso di scontare la console Xbox One S di Microsoft, proponendola in diverse declinazioni, anche con un gioco incluso, ad un prezzo davvero minimo.

L’Xbox One S, si ricorda, è una piccola evoluzione dell’Xbox One originale che si contraddistingue per una riduzione degli ingombri del 40%. Anche l’alimentatore è stato incluso all’interno della scocca, riducendo ulteriormente gli ingombri esterni. Rispetto alla prima Xbox One, l’Xbox One S supporta il 4K per i video e l’HDR per i giochi e per questo ha ricevuto anche un leggero boost prestazionale. Per collegare il Kinect è necessario utilizzare un adattatore. La piattaforma software è sempre la medesima ed è basata su Windows 10.

Offerte Xbox One S

Per il Black Friday, Amazon ha deciso di proporre una serie di bundle speciali per l’Xbox One S, tutti al medesimo prezzo. Il primo bundle riguarda la console Xbox One S 500 GB con il gioco Rocket League e 3 mesi di Xbox Live. La seconda offerta speciale per il Black Friday riguarda l’Xbox One S 500 GB con il gioco Assassin’s Creed Origins.

La terza offerta speciale per la console di Microsoft riguarda il bundle composto dall’Xbox One S 500 GB con il gioco Minecraft Story Mode e 3 mesi di Xbox Live. Amazon propone, poi, anche il pacchetto comprensivo dell’Xbox One S 500GB con Forza Horizon 3 e DLC Hot Wheels.

Altro bundle per questo Black Friday, quello composto dall’Xbox One S 500GB con il gioco L’Ombra della Guerra.

Infine, Amazon, per il Black Friday, offre la possibilità di acquistare la console Xbox One S 500 GB senza alcun gioco incluso, ideale per chi ha già una ricca collezione di videogiochi a casa.