Black Friday Amazon, Office ed Antivirus in saldo

Filippo Vendrame,

Amazon, per il Black Friday, ha lanciato un’interessante promozione che tocca Microsoft Office 365 Home, la nota suite per la produttività della casa di Redmond. Nello specifico, trattasi della declinazione di Office 365 pensata per le famiglie, visto che questa suite può essere installata su 5 PC differenti. Approfittando dell’abbonamento ad Office 365, gli utenti potranno sempre disporre delle versioni più recenti di Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher e Access.

Nell’abbonamento, valido per un anno, sono inclusi anche ulteriori vantaggi. Chi acquisterà Microsoft Office 365 Home su Amazon per il Black Friday potrà disporre di 60 minuti di chiamate al mese su Skype ed ogni utente potrà usufruire di 1TB di spazio all’interno di OneDrive, il servizio cloud di Microsoft. Grazie ad Office 365, la produttività per lo studio e per il lavoro non sarà più un problema anche perché sarà possibile sincronizzare i documenti attraverso OneDrive, per poterne disporre sempre su ogni PC.

Ma per lavorare in piena sicurezza è necessario anche disporre di un buon antivirus in grado di proteggere adeguatamente il PC su cui si sta operando. Amazon, per il Black Friday, ha pensato di mettere in offerta anche alcune delle più potenti suite di Norton per offrire agli utenti sempre la massima garanzia di sicurezza.

Nello specifico, Amazon ha deciso di scontare: Norton Security Deluxe 2018 (5 dispositivi), Norton Security Standard 2018 (1 dispositivo) e Norton Security Premium 2018 (10 dispositivi). La prima è una suite che protegge da virus, truffe e altre minacce online fino a 5 dispositivi (PC, Mac, smartphone e tablet). Inoltre, tiene al sicuro da attacchi informatici tutti i documenti personali, le password e le transazioni online.

Il secondo software di Norton offre una protezione immediata e completa del computer da qualsiasi minaccia informatica come virus, spyware, malware e ransomware. Il terzo prodotto, infine, protegge da virus e altre minacce online fino a 10 dispositivi ed offre 25 GB di archiviazione sicura sul cloud. Include anche Norton Family Premier, un sofisticato sistema di Parental Control.