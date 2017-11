Black Friday Amazon, sconti sui videogiochi

Filippo Vendrame,

Il gran giorno del Black Friday è arrivato ed Amazon ha deciso di stupire i suoi clienti con un “pieno” di offerte speciali. In particolare, gli amanti del gaming possono “festeggiare” perché il colosso dell’ecommerce ha deciso di mettere in sconto decine di videogiochi per tutte le principali console del mercato, come l’Xbox One S e la PS4. Sconti che permetteranno di ampliare il proprio archivio di giochi, risparmiando cifre importanti.

Xbox One, offerte videogiochi

Per il Black Friday, Amazon ha deciso di riservare molto spazio agli sconti per le console Xbox One di Microsoft. Chi ama l’azione e l’adrenalina pura, potrà optare per il famoso gioco Mass Effect: Andromeda, un action/RPG sviluppato da BioWare e pubblicato da Electronic Arts estremamente avvincente ed emozionante.

Chi ama la storia e l’avventura potrà puntare su Assassin’s Creed Origins – Limited Edition, uno degli ultimi capitoli di un videogioco che ha saputo tenere incollati milioni di giocatori in tutto il mondo. Chi ama lo sport ed il calcio in particolare, apprezzerà gli sconti di Amazon su FIFA 18, uno dei migliori titoli che permettono di vivere appieno l’emozione dei tornei di calcio.

Tra gli altri giochi per Xbox One offerti in sconto su Amazon per il Black Friday si menzionano Just Dance 2018 e Cars 3.

Mass Effect: Andromeda (in offerta su Amazon a 34 euro)

Assassin’s Creed Origins – Limited Edition (in offerta su Amazon a 64 euro)

FIFA 18 (in offerta su Amazon a 59 euro)

Just Dance 2018 (in offerta su Amazon a 52 euro)

Cars 3 (in offerta su Amazon a 30 euro)

PS4, offerte videogiochi

Il Black Friday di Amazon è molto ricco anche per chi utilizzare la console PlayStation 4 di Sony. Tra i molti giochi in offerta si segnala South Park: Scontri Di-Retti, un’avventura irriverente ed assolutamente divertente che vede protagonisti i simpatici personaggi dell’omonimo cartone animato. Chi ama le arti marziali potrà rivolgere la sua attenzione verso il noto gioco UFC 2 di EA che Amazon mette in sconto per il Black Friday.

Per chi ama i giochi d’avventura, Amazon propone Titanfall 2 di EA, uno dei più celebri videogiochi sparatutto in prima persona. Tra le altre proposte per la PS4 si evidenziano Plants vs Zombies: Garden Warfare 2, il magnifico Battlefield 1: Revolution e NBA Live 18 – The One Edition per gli amanti del vero basket.

South Park: Scontri Di-Retti (in offerta su Amazon a 54 euro)

UFC 2 (in offerta su Amazon a 29 euro)

Titanfall 2 (in offerta su Amazon a 29 euro)

Plants vs Zombies: Garden Warfare 2 (in offerta su Amazon a 27 euro)

Battlefield 1: Revolution (in offerta su Amazon a 49 euro)

NBA Live 18 – The One Edition (in offerta su Amazon a 40 euro)

Nintendo Switch, offerte videogiochi

Il Black Friday di Amazon offre anche alcune possibilità di risparmio per i possessori di una console Nintendo Switch. Per esempio, anche per la console portatile giapponese è disponibile il gioco Cars 3 dedicato ai più piccini. Presente anche il gioco Just Dance 2018 per chi ama ballare e muoversi a ritmo della musica.