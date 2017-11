Black Friday: smartphone in offerta su Amazon

Luca Colantuoni,

Dall’inizio della settimana sono disponibili numerose offerte su Amazon, ma in occasione del Black Friday gli utenti possono trovare sconti maggiori su diversi prodotti hi-tech, tra cui spiccano gli smartphone Samsung Galaxy S7 edge, Nokia 8 Plus, LG Q8, Lenovo Moto G5S Plus, Sony Xperia XA1 e Honor 6A.

Samsung Galaxy S7 edge

Il Galaxy S7 edge non ha bisogno di presentazione. Nonostante sia sul mercato il successore Galaxy S8+ rimane tuttora un ottimo smartphone di fascia alta. Il telaio in alluminio e vetro, lo schermo Super AMOLED dual edge da 5,5 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel) e la certificazione IP68 sono alcune delle caratteristiche più interessanti del dispositivo. La dotazione hardware comprende inoltre un processore Exynos 8890, 4 GB di RAM, 32 GB di memoria flash, slot microSD, fotocamera posteriore da 12 megapixel con apertura f/1.7, fotocamera frontale da 5 megapixel e connettività LTE Cat. 9 (450/50 Mbps). Amazon offre i modelli nelle colorazioni blu e rosa con uno sconto del 52% rispetto al prezzo di lancio:

Samsung Galaxy S7 edge (colore Light Blue): 399,00 euro

Samsung Galaxy S7 edge (colore Pink): 399,00 euro

Galleria di immagini: Samsung Galaxy S7, immagini

Nokia 8 Plus

Il Nokia 8 Plus è l’attuale top di gamma del produttore finlandese: telaio unibody in alluminio serie 6000, schermo da 5,3 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel), processore Snapdragon 835, 6 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili con schede microSD. Le migliori caratteristiche dello smartphone sono la doppia fotocamera posteriore e OZO Audio. La dual camera con sensori da 13 megapixel possiede ottiche Carl Zeiss, mentre la tecnologia sviluppata per l’omonima videocamera VR permette di registrazione video 4K con audio a 360 gradi. In questo caso, lo sconto è del 24%:

Nokia 8 Plus (colore Blu Lucido): 529,00 euro

Galleria di immagini: Nokia 8, tutte le immagini dello smartphone

LG Q8

LG Q8 è una versione più economica del V20 (mai arrivato in Italia). La peculiarità dello smartphone è il piccolo display secondario Always-On che visualizza diverse informazioni, i messaggi e le opzioni delle app. La dotazione hardware comprende uno schermo principale da 5,2 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel), processore Snapdragon 820, 4 GB di RAM, 32 GB di storage, slot microSD, dual camera posteriore (13 megapixel con obiettivo standard e 8 megapixel con grandangolo), audio Hi-Fi con Quad DAC a 32 bit. Lo sconto applicato da Amazon è pari al 50%:

LG Q8 (colore Titanio): 299,90 euro

Galleria di immagini: LG Q8, le nostre immagini

Lenovo Moto G5S Plus

Il Moto G5S Plus è uno smartphone di fascia media molto interessante, il primo della popolare serie con doppia fotocamera posteriore. Altra peculiarità è la presenza di una versione quasi stock di Android, quindi la distribuzione degli aggiornamenti avviene con una velocità maggiore rispetto ai concorrenti. La dotazione hardware comprende uno schermo da 5,5 pollici (1920×1080 pixel), processore Snapdragon 625, 3 GB di RAM, 32 GB di storage, dual camera posteriore con sensori da 13 megapixel, connettività LTE con supporto dual SIM e lettore di impronte digitali. Lo sconto di Amazon è del 34%:

Lenovo Moto G5S Plus (colore grigio): 199,00 euro

Lenovo Moto G5S Plus (colore oro): 199,00 euro

Galleria di immagini: Motorola Moto G5S e G5S Plus, immagini

Sony Xperia XA1

Per la fascia medio-bassa, Amazon propone il recente Sony Xperia XA1 con display HD da 5 pollici, processore octa core MediaTek Helio P20, 3 GB di RAM, 32 GB di memoria flash, slot microSD, fotocamera posteriore da 23 megapixel e frontale da 8 megapixel (entrambe con obiettivo grandangolare e apertura f/2.0). Lo smartphone è disponibile in quattro colori con uno sconto del 40%:

Galleria di immagini: Sony Xperia XA1 e XA1 Ultra, immagini

Honor 6A

Il più economico del gruppo è Honor 6A che, nonostante il prezzo basso, offre alcune interessanti caratteristiche, come il telaio unibody in alluminio. La dotazione hardware comprende uno schermo HD da 5 pollici, processore Snapdragon 435, 2 GB di RAM, 16 GB di storage, slot microSD, fotocamere da 13 e 5 megapixel, connettività LTE con supporto dual SIM. Lo smartphone viene offerto in tre colori con uno sconto del 41%: