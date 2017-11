Black Friday Amazon, Surface Pro 2017 in sconto

Filippo Vendrame,

La giornata del Black Friday su Amazon inizia in maniera interessante per tutti coloro che stanno cercando un PC per la produttività da poter portare agilmente con se durante gli spostamenti di lavoro. Il gigante dell’ecommerce, infatti, ha deciso di scontare il Surface Pro 2017 includendo ad un prezzo molto speciale anche la Type Cover. In questo modo, chi approfitterà di questa offerta davvero speciale avrà un prodotto già pronto per produrre e lavorare.

Entrando nei dettagli, il Surface Pro 2017 proposto in offerta da Amazon per il Black Friday, è la declinazione con processore Core M, 4GB di RAM e 128 SSD di memoria interna in cui archiviare le applicazioni ed i dati. Compresa nel prezzo anche la Type Cover che permette di utilizzare subito il Surface Pro 2017 con un performante notebook. Trattasi di una ghiotta opportunità per acquistare ad un prezzo davvero irripetibile uno degli ibridi Windows 10 più apprezzati dai professionisti e dai power user. Un computer che sa essere un ottimo compagno di lavoro, grazie all’ampia durata della batteria che è in grado di coprire un’intera giornata.

Tra le altre specifiche tecniche si menzionano il display touch da 12,3 pollici (risoluzione 2736 x 1824 pixel), il supporto kickstand che permette di mantenere in perfetto equilibrio il dispositivo, la videocamera posteriore da 8MP e la videocamera anteriore da 5MP con supporto a Windows Hello per lo sblocco biometrico.

Surface Pro dispone di Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e Bluetooth 4.1. Grazie al display touch ed a Windows 10, i possessori di questo stupendo dispositivo possono interagire sullo schermo anche con i pennini, come con la Surface Pen, per prendere appunti e disegnare.

Surface Pro 2017 con processore Core M, 4GB di RAM, 128 GB di SSD con Type Cover (in offerta su Amazon a 1.046 euro)

La promozione speciale del Surface Pro 2017 per il Black Friday di Amazon è valevole solamente per la giornata di oggi 24 novembre.