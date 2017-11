Black Friday: i gadget imperdibili

Marco Grigis,

La giornata del Black Friday non rappresenta unicamente un’occasione per risparmiare sui dispositivi più costosi, calmierando così i costi stratosferici che spesso caratterizzano smartphone e altri dispositivi, ma anche un modo per fare incetta di piccoli gadget con cui rendere più comoda la propria quotidianità. Le offerte sono le più disparate, dai banchi batteria ai dispositivi per l’intrattenimento, tanto che vi è davvero modo di sbizzarrirsi.

Ancora una volta, Amazon si conferma come il portale più ricco di gadget imperdibili, pronti a rendere l’acquisto del Black Friday facile e divertente. Le offerte sono ovviamente aperte a tutti, ma un maggiore risparmio lo si potrà raggiungere grazie all’abbonamento Prime: per poco meno di 20 euro l’anno, infatti, si potrà approfittare di una spedizione gratuita su migliaia di prodotti. Non è però tutto, poiché la sottoscrizione garantisce anche l’accesso a servizi digitali di sicura utilità, tra i tanti anche Amazon Prime Video per lo streaming video domestico.

Tra le tante occasioni disponibili nella giornata di oggi, dal fitness fino ai piccoli device quotidiani, vale di certo la pena segnalare:

ION Audio Karaoke Party (49.99 euro): un simpatico dispositivo, con luci luminose, per cantare in compagnia di tutta la famiglia. Dotato di lettore CD verticale e di microfoni, garantirà ore di puro intrattenimento;

(49.99 euro): un simpatico dispositivo, con luci luminose, per cantare in compagnia di tutta la famiglia. Dotato di lettore CD verticale e di microfoni, garantirà ore di puro intrattenimento; TP-Link TL-WPA8630P KIT AV1200 Powerline Passthrough (111.99 euro): le connessioni wireless non sono sempre in grado di coprire l’intera estensione della casa, soprattutto in presenza di più piani o di ostacoli. Grazie a questa soluzione, non solo sarà possibile estendere il raggio d’azione della propria rete WiFi, ma anche sfruttare la rete elettrica. Dove c’è una presa, ci si potrà connettere;

(111.99 euro): le connessioni wireless non sono sempre in grado di coprire l’intera estensione della casa, soprattutto in presenza di più piani o di ostacoli. Grazie a questa soluzione, non solo sarà possibile estendere il raggio d’azione della propria rete WiFi, ma anche sfruttare la rete elettrica. Dove c’è una presa, ci si potrà connettere; LOFTer Luce Wireless a 20 LED con Sensore (11.99 euro): una soluzione comoda ed economica per portare l’illuminazione nei luoghi più reconditi della casa, con una barra LED completamente alimentata a batteria. Si tratti di un luogo buio in cucina o dell’armadio, tante soluzioni a portata di mano;

(11.99 euro): una soluzione comoda ed economica per portare l’illuminazione nei luoghi più reconditi della casa, con una barra LED completamente alimentata a batteria. Si tratti di un luogo buio in cucina o dell’armadio, tante soluzioni a portata di mano; RAVPower Caricabatterie Portatile 6700mAh (14.98 euro): una soluzione ideale per estendere l’autonomia dei propri dispositivi quando non si ha accesso alla rete elettrica per la ricarica, con ben 6.700 mAh di capacità;

(14.98 euro): una soluzione ideale per estendere l’autonomia dei propri dispositivi quando non si ha accesso alla rete elettrica per la ricarica, con ben 6.700 mAh di capacità; Nilox Hoverboard Doc Plus con Bluetooth (199 euro): l’hoverboard è certamente uno dei prodotti più ambiti degli ultimi anni, soprattutto dai giovanissimi. Una proposta per risparmiare, dotata anche di certificazione e comandi Bluetooth.

Si ricorda come i prezzi possano essere soggetti a variazioni, ad esempio in base alla disponibilità oppure di offerte a tempo.