Black Friday: Apple regala una Gift Card

Marco Grigis,

La giornata dei tanto attesi sconti del Black Friday è finalmente arrivata e, tra i vari negozi di vendita online, anche Apple Store ha deciso di partecipare all’iniziativa. Il gruppo di Cupertino non ha voluto proporre precisi sconti per l’acquisto dei propri prodotti, bensì ha pensato di abbinare una Gift Card fino a 150 euro ad alcuni dei suoi device di punta.

La tornata promozionale è apparsa sul sito ufficiale del gruppo californiano e, all’insegna del motto “Oggi è il giorno speciale dello shopping”, offre agli utenti la possibilità di approfittare di una Gift Card fino a 150 euro a seguito dell’acquisto di una selezione di dispositivi. La tessera regalo può quindi essere usata per gli acquisti digitali sui servizi Apple, da App Store a iTunes Store, oppure direttamente negli Apple Store.

L’iniziativa parte con Apple Watch Series 1, nelle versioni Sport nere e bianche, con cassa in alluminio: scegliendo l’orologio intelligente, si potrà ricevere una Gift Card da 25 euro. Segue quindi la linea iPhone: comprando iPhone 7, iPhone 6S o iPhone SE, infatti, si potrà approfittare di 50 euro aggiuntivi per completare le proprie necessità d’acquisto.

Ben più generosa è la proposta per i tablet della linea iPad, con una Gift Card fino a 100 euro optando per iPad Pro, iPad 2017 oppure iPad Mini 4. Offerta massima, infine, per i Mac: la Gift Card raggiunge i 150 euro, in abbinato a MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac e Mac Pro.

La visione del Black Friday del gruppo di Cupertino è certamente interessante, poiché l’acquisto di un nuovo dispositivo comporta sempre qualche spesa aggiuntiva, si tratti di software specifici oppure di accessori. Approfittando della Gift Card, di conseguenza, si potranno completare le proprie urgenze di spesa senza un esborso aggiuntivo. È comunque doveroso sottolineare come, almeno sul fronte di iPhone e Apple Watch, i retailer di terze parti stiano proponendo oggi degli sconti maggiori, mentre del tutto appetibile rimane l’offerta per i Mac.

Galleria di immagini: iPhone 7: le foto