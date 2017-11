Black Friday: i migliori sconti sulle fotocamere

Floriana Giambarresi,

È un Black Friday ricco di ottime offerte per gli amanti della fotografia digitale. L’attesissima giornata dedicata agli sconti online rappresenta infatti una ghiotta occasione per acquistare, per se o per le persone care come regalo di Natale, una fotocamera di buona qualità a prezzo fortemente ribassato. Nello specifico, Amazon offre diversi prodotti nel suo e-commerce e si tratta di due fotocamere reflex, due compatte digitali e una action camera.

Gli sconti non stop disponibili su Amazon riguardano, per il mondo dei fotografi, innanzitutto due fotocamere reflex full frame parecchio note al pubblico:

Canon EOS 700D, con sensore da 18 megapixel, obiettivo interno EF-S 18-55 mm IS STM e hard disk interno capace di scattare foto di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione. Dispone di uno schermo touch orientabile, modalità AF per mantenere la messa a fuoco dei soggetti durante le riprese, e l’opportunità di registrare video in formato Full HD

Nikon D610 con obiettivo Nikkor 24-85 mm VR, sensore CMOS da 24,3 megapixel, schermo LCD da 3,2 pollici, funzione HDR incorporata, ripresa in sequenza a 6fps e prestazioni superiori in condizioni di scarsa illuminazione. Non manca la comoda funzione di trasferimento wireless di immagini e video direttamente su smartphone o tablet.

Per quanto concerne le fotocamere compatte, Amazon propone due prodotti targati Sony della popolare gamma Alpha, dalle dimensioni ridotte e performance adatte a un pubblico più e meno esigente. Trattasi delle:

Sony Alpha 6300L, una fotocamera digitale compatta con sensore APS-C CMOS Exmor da 24,2 megapixel, obiettivo da 16-50mm intercambiabile con altri obiettivi (da acquistare separatamente), gamma ISO 100-51200 e possibilità di catturare video a risoluzione 4K

Sony Alpha 7M2K, soluzione con sensore CMOS Exmor full frame da 24,3 megapixel, obiettivo 28-70mm anche in questo caso intercambiabile, risoluzione massima dei video in Full HD (da 1920 x 1080 pixel), regolazione di messa a fuoco automatica e manuale.

Gli amanti degli sport estremi e delle attività fisiche movimentate potranno inoltre approfittare del Black Friday per acquistare su Amazon la YI 4K Plus, action camera di eccellente qualità, capace di registrare video in 4K a 60fps. Presente un display touchscreen LCD ampio 2,2 pollici realizzato con Gorilla Glass, per resistere agli urti e ai graffi, l’action cam dispone di una interfaccia intuitiva, batteria dalla lunga autonomia, stabilizzatore immagine Sony IMX377 per assicurare anche fotografie in 12 megapixel di alta qualità e una custodia impermeabile inclusa nel prezzo che consente di utilizzarla anche in acqua. Costa 339 euro invece di 389 euro.

Si consiglia inoltre di monitorare la sezione su Amazon dedicata alle fotocamere e alle videocamere per conoscere le altre offerte che il colosso degli e-commerce ha preparato per questa occasione. I prezzi potrebbero essere soggetti a variazioni dell’ultimo momento.