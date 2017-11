Black Friday Now TV: sconti su ticket e TV Box

Marco Grigis,

Gli sconti del Black Friday coinvolgono anche l’universo dello streaming. Now TV, la piattaforma voluta dal colosso Sky, ha infatti presentato delle interessanti promozioni per tutti gli appassionati, valide da oggi fino a lunedì 27 novembre. Un’offerta scontata sia per la scelta del ticket preferito che per l’acquisto del Now TV Box, quest’ultimo con inclusi tre mesi di visione gratuita.

L’offerta del Black Friday di Now TV è destinata sia ai nuovi clienti che agli utenti abbonati da tempo al servizio, i quali vedranno sommare il ticket promozionale scelto a quello già eventualmente attivo. Le promozioni non sono però fra di loro cumulabili, quindi è necessario vagliare attentamente quale delle alternative sia la migliore per le proprie abitudini di streaming.

Sul fronte dei ticket, Now TV ha deciso di offrire due mesi di visione al prezzo di uno solo, anche con interessanti proposte per l’acquisto di due o più ticket diversi. Questi i listini, validi sino a lunedì 27, così come già ricordato:

Singolo Ticket (Cinema, Intrattenimento, Serie TV) per due mesi: 9.99 euro;

(Cinema, Intrattenimento, Serie TV) per due mesi: 9.99 euro; Doppio Ticket (Cinema+Intrattenimento, Cinema+Serie TV, Serie TV+Intrattenimento) per due mesi: 14.99 euro;

(Cinema+Intrattenimento, Cinema+Serie TV, Serie TV+Intrattenimento) per due mesi: 14.99 euro; Triplo Ticket (Cinema+Intrattenimento+Serie TV) per due mesi: 19.99 euro;

(Cinema+Intrattenimento+Serie TV) per due mesi: 19.99 euro; Sport per due mesi: 29.99 euro.

Non è però tutto, poiché grazie al Black Friday si potrà acquistare il Now TV Box al prezzo promozionale di 19.99 euro, anziché 29.99, con comprensivi tre mesi di visione gratuita di un ticket a scelta fra Intrattenimento, Cinema oppure Serie TV.

Così come già specificato, le offerte odierne non sono fra di loro cumulabili e includono il piano di visione base, quindi privo dell’opzione “+” per la fruizione in HD o la condivisione contemporanea con un secondo schermo, da acquistare separatamente. I nuovi clienti non dovranno far altro che registrarsi al momento della selezione della promozione, mentre per chi fosse già abbonato il ticket prescelto andrà ad aggiungersi a quelli già in proprio possesso, estendendone quindi il periodo di visione.