Black Friday: NVIDIA SHIELD TV in offerta

Luca Colantuoni,

Oltre ai prodotti disponibili a prezzi scontati in occasione del Black Friday, Amazon propone anche offerte valide fino al 27 novembre, giorno noto come Cyber Monday. Una delle più interessanti è senza dubbio NVIDIA SHIELD TV, un potente set-top box basato su Android TV che permette di giocare, riprodurre video in streaming e controllare i dispositivi IoT presenti nell’abitazione. Il gigante dell’e-commerce vende sia la versione completa che quella senza controller.

NVIDIA SHIELD TV integra un processore Tegra X1 con GPU a 256 core e 3 GB di RAM, 16 GB di memoria flash, chip audio Dolby Atmos e DTS-X in alta risoluzione (24bit/192kHz), connettività WiFi 802.11ac, Gigabit Ethernet e Bluetooth 4.1, due porte USB 3.0 e uscita HDMI 2.0b. Grazie a questa configurazione hardware, il set-top box supporta lo streaming video 4K HDR a 60 fps nei formati H.265/HEVC, la riproduzione audio Hi-Fi e l’esecuzione di qualsiasi gioco Android.

Galleria di immagini: NVIDIA SHIELD (2017), le nostre foto

Lo SHIELD Controller consente di usare il dispositivo come una vera console, mentre con lo SHIELD Remote è possibile navigare attraverso le varie opzioni dell’interfaccia. Entrambi integrano un microfono per la ricerca vocale dei contenuti e l’interazione con l’Assistente Google (Android TV è basato su Android Nougat). Gli utenti troveranno diversi servizi di streaming preinstallati (Netflix, Google Play Film, Google Play Music, Plex), ai quali è stato aggiunto anche Amazon Music con l’update SHIELD EXPERIENCE 6.2.

Amazon propone le due versioni in offerta dal 24 al 27 novembre: