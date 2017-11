Black Friday, le offerte migliori di Acer

Filippo Vendrame,

Anche Acer ha deciso di abbracciare il Black Friday per offrire nella giornata di oggi alcuni sconti davvero molto intriganti all’interno del suo eShop ufficiale. Sconti che riguardano smartphone, monitor, notebook, PC desktop e proiettori. Sconti che permettono di risparmiare cifre decisamente interessanti e potrebbero convincere molte persone, per esempio, a cambiare il loro PC con un modello molto più recente.

Offerte Acer

Se l’esigenza è cambiare monitor per il proprio PC, Acer offre il modello R1 (23,8 pollici Full HD), al prezzo di 129 euro. Se lo schermo serve per giocare, è necessario puntare su un prodotto espressamente dedicato a questo scopo ed Acer propone il modello Predator XB2 a 499 euro.

Se la necessità è di puntare su di un nuovo notebook, Acer propone molte scelte. Per esempio, il modello Aspire 5 con display da 15,6 pollici Full HD, processore Intel Core i5 e 8GB di RAM è proposto al prezzo di 599 euro. Altra alternativa, il modello Acer Spin 7 con display touch da 14 pollici Full HD, con processore Intel Core i7, 8GB di RAM e 256GB di SSD. Prezzo di soli 899 euro.

Per chi preferisce un classico PC Desktop, Acer propone il modello Aspire TC con processore Intel Core i7, 12GB di RAM e GPU Nvidia GeForce GT 730 con 2GB Memoria dedicata, al prezzo di 699 euro.

Trattasi, tutte, di proposte molto interessanti. Chi, tuttavia, stesse cercando ulteriori opportunità nel mondo PC, Amazon, all’interno della sua promozione per il Black Friday, offre ulteriori possibilità di risparmio.

Per esempio, il colosso dell’ecommerce sconta il convertibile Lenovo YOGA 520 con display da 14 pollici touch e caratterizzato da un processore Intel Core i3 con 4GB di RAM e 1TB di disco fisso, al prezzo di 499 euro. Un prodotto interessante per chi cerca un notebook che sia ancora un po’ tablet pc. Oppure, Amazon propone il notebook Huawei Matebook D con display da 15,6 pollici Full HD, processore Intel Core i5, 8GB di RAM e 256GB di SSD, al prezzo di 599 euro. Trattasi di un portatile molto completo, valida alternativa al modello Acer Aspire 5.

Infine, tra le molte proposte PC per il Black Friday di Amazon, si segnala anche la promozione sul Surface Pro 2017, versione base con processore Intel Core M, 4GB di RAM e 128 GB di SSD, venduto non solo in sconto ma anche in abbinamento alla Type Cover.