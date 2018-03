Black Friday: offerte Amazon per smartwatch

Luca Colantuoni,

Tra gli smartwatch più interessanti sul mercato c’è lo Huawei Watch 2, annunciato in due versioni (Classic e Sport) al Mobile World Congress 2017. Amazon propone quattro modelli in offerta durante il Black Friday con uno sconto del 37%. Gli sportivi possono anche acquistare i Garmin fenix 3 HR e Garmin Forerunner 235 con funzionalità specifiche per le escursioni all’aperto.

Huawei Watch 2

Lo smartwatch del produttore cinese schermo AMOLED da 1,2 pollici con risoluzione di 390×390 pixel, protetto dal Gorilla Glass. La dotazione hardware comprende un processore Snapdragon Wear 2100 a 1,1 GHz prodotto da Qualcomm, affiancato da 768 MB di RAM e 4 GB di memoria flash. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS, NFC e LTE. Il Watch 2 integra ovviamente tutti i sensori indispensabili per il monitoraggio dell’attività sportiva, tra cui accelerometro, giroscopio, bussola, barometro e cardiofrequenzimetro. Il sistema operativo è Android Wear 2.0.

Galleria di immagini: Huawei Watch 2, le immagini dello smartwatch

Garmin fenix 3 HR e Forerunner 235

I due dispositivi di Garmin sono indirizzati principalmente agli utenti che praticano sport con maggiore frequenza. Il fenix 3 HR possiede uno schermo antiriflesso a colori da 1,2 pollici e integra GPS, bussola, altimetro barometrico, accelerometro, termometro e cardiofrequenzimetro. Il Forerunner 235 ha un display da 1,23 pollici e integra GPS, accelerometro e cardiofrequenzimetro, quindi consente la registrazione di un numero inferiore di parametri. Entrambi misurano passi, distanza, calorie bruciate, qualità del sonno e VO2 max.