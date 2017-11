Black Friday: le offerte migliori sulle action cam

Floriana Giambarresi,

Per chi ama fare sport e svolgere attività fisiche adrenaliniche, oggi non v’è nulla di meglio di attrezzarsi di una action camera, per registrare le proprie avventure, conservarle per riviverne le emozioni e condividerle con amici e parenti. Il Black Friday rappresenta l’occasione ideale per effettuare un acquisto in tal senso, infatti nella giornata odierna Amazon propone diverse soluzioni di qualità a un prezzo super scontato.

Le action camera sono prodotti diversi da qualsiasi altro tipo di fotocamera. Sono progettate per essere attaccate a caschi, tavole da surf, auto, moto, per essere portate sott’acqua durante le immersioni e altro ancora; sono piccole, resistenti e semplici da utilizzare, tanto da esser divenute particolarmente popolari tra gli amanti degli sport d’avventura data la loro capacità di catturare i momenti d’azione con video in alta definizione e da una prospettiva grandangolare.

Il brand che le ha rese famose in tutto il globo è GoPro e proprio in occasione del Black Friday, Amazon propone un bundle con GoPro HERO5 Black con batteria ricaricabile e treppiede GoPro3-Way a un prezzo di 369 euro, in netto ribasso rispetto ai 436 euro proposti di base.

Considerando il rapporto qualità prezzo, GoPro Hero5 Black è una delle migliori action cam a disposizione oggi sul mercato. Vanta infatti caratteristiche hardware e software di spessore che la rendono un prodotto desiderabile per chi è alla ricerca di riprese di qualità. Design elegante, impermeabilità fino a 10 metri senza alcun bisogno di custodia, schermo touchscreen da 2 pollici, batteria da 1220 mAh e funzionalità di controllo vocale sono caratteristiche che esaltano il valore della GoPro in questione, capace di catturare video in 4K a 60fps, configurandosi in tal modo il dispositivo ideale per un pubblico esigente.

Altra action camera di ottima qualità proposta per la giornata del Black Friday è la YI 4K. Grazie alla tecnologia di cui è dotato, il piccolo dispositivo YI consente di catturare video in 4K a 60fps e fotografie in alta qualità a 12 megapixel, mediante il sensore Sony IMX377 integrato a bordo. Non manca un display touch ampio 2,2 pollici che resiste a urti e graffi, batteria dalla lunga autonomia e numerose opzioni dedicate alla connettività. È in vendita con il 42% di sconto, ovvero al prezzo di 224 euro (invece di 389 euro).

Amazon dà anche spazio a tre action cam molto più economiche ma comunque di ottima fattura, proposte a un pubblico non particolarmente esigente ma che desidera riprendere le proprie avventure e attività estreme. Si tratta nello specifico di:

APEMAN Full HD 1080p . Action cam 170 ultra grandangolare per catturare paesaggi da un campo di vista più ampio alla risoluzione di 1080p, dispone di uno schermo LCD e di una batteria dalla lunga durata per registrare video fino a 120 minuti di durata. È provvista di una custodia impermeabile che permette di riprendere sott’acqua, fino a 30 metri di profondità. Costa solo 31 euro invece di 99 euro

. Action cam 170 ultra grandangolare per catturare paesaggi da un campo di vista più ampio alla risoluzione di 1080p, dispone di uno schermo LCD e di una batteria dalla lunga durata per registrare video fino a 120 minuti di durata. È provvista di una custodia impermeabile che permette di riprendere sott’acqua, fino a 30 metri di profondità. Costa solo 31 euro invece di 99 euro Victure WIFI Action Cam , una action camera con sensore da 14 megapixel Full HD per catturare video e fotografie in Full HD. Impermeabile fino a 30 metri di profondità, con doppia batteria da 1050 mAh, obiettivo grandangolare e Wi-Fi incorporato, è in vendita a 49 euro invece di 149 euro, con kit di accessori incluso

, una action camera con sensore da 14 megapixel Full HD per catturare video e fotografie in Full HD. Impermeabile fino a 30 metri di profondità, con doppia batteria da 1050 mAh, obiettivo grandangolare e Wi-Fi incorporato, è in vendita a 49 euro invece di 149 euro, con kit di accessori incluso Nilox Mini, action cam HD Ready con possibilità di registrare video a 30fps e fotografie da 5 Megapixel di risoluzione, grandangolo da 120 gradi e custodia impermeabile fino a 10 metri di profondità. Con una serie di accessori inclusi nella confezione, è in vendita per il Black Friday a 43 euro invece di 69,90 euro.

Comprare una action camera può essere fonte di confusione in quanto vi sono molti elementi da conoscere, ma i prodotti proposti sul noto e-commerce di Jeff Bezos potranno soddisfare ogni diversa esigenza.