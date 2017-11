Black Friday: migliori offerte per musica e video

Marco Grigis,

Fra i regali più gettonati per l’imminente Natale, non possono di certo mancare dispositivi musicali, film e cofanetti di serie TV. Un dono sempre azzeccato, poiché abbastanza semplice è scovare i gusti della persona che si vuole rendere felice, per una sorpresa certamente graditissima. Non capita di rado, però, che a ridosso proprio delle feste natalizie i prezzi di riproduttori, DVD e affini lievitino data la corsa agli acquisti, perché non approfittarne allora degli sconti del Black Friday?

Come di consuetudine, Amazon si rivela una fucina infallibile per i propri acquisti del Black Friday, con numerosi prodotti in sconto per assecondare le esigenze d’intrattenimento non solo dell’intera famiglia, ma anche e soprattutto di amici e parenti. Delle offerte ovviamente aperte a tutti gli acquirenti online, ma dal risparmio maggiore per gli abbonati a Prime: per poco meno di 20 euro l’anno, infatti, sarà possibile approfittare di migliaia di prodotti senza costi di spedizione, con consegne decisamente rapide, nonché di numerosi servizi digitali tra cui la piattaforma Prime Video. E proprio in fatto di musica, vi è un’ottima promozione per chi volesse provare il servizio di streaming Amazon Music Unlimited, con tre mesi a Amazon Music Unlimited a soli 99 centesimi

La tornata degli acquisti folli non può che aprirsi con alcuni strumenti di riproduzione, pensati in particolare per gli appassionati della musica vintage. Il 2017 è infatti l’anno del ritorno del vinile, è quindi tempo di acquistare il proprio primo giradischi.

Stereo Giradischi 1byone a 3 velocità (49.99 euro): un giradischi a tre velocità, per ascoltare tutti i dischi della propria collezione e convertirli in formato digitale, se necessario. Il design è volutamente vintage, per rendere il prodotto anche un elegante strumento d’arredo;

(49.99 euro): un giradischi a tre velocità, per ascoltare tutti i dischi della propria collezione e convertirli in formato digitale, se necessario. Il design è volutamente vintage, per rendere il prodotto anche un elegante strumento d’arredo; ION Audio Max LP Giradischi (74.99 euro): un’elegante ed economica soluzione non solo per ascoltare i propri dischi, grazie agli altoparlanti stereo integrati, ma anche per convertirli in modernissimi formati digitali;

(74.99 euro): un’elegante ed economica soluzione non solo per ascoltare i propri dischi, grazie agli altoparlanti stereo integrati, ma anche per convertirli in modernissimi formati digitali; ION Audio Air LP Giradischi Bluetooth (89.99 euro): un comodo giradischi in legno, per una maggiore stabilità di riproduzione, dotato anche di connettività Bluetooth per collegarlo alle proprie altoparlanti o allo stereo di casa, senza intoppi e cavi.

Non solo musica, tuttavia, spazio anche all’intrattenimento cinematografico e televisivo, con offerte tematiche su DVD e BlueRay. Ecco le più interessanti.

Il Trono di Spade, Stagioni 1-6 ( 49.98 euro , sia per Bluray che DVD): la serie cult del momento, in un cofanetto curato, in esclusiva per Amazon;

( , sia per Bluray che DVD): la serie cult del momento, in un cofanetto curato, in esclusiva per Amazon; Rocky, saga completa in boxset Premium (59.99 euro): un cofanetto per i cultori della saga con Sylvester Stallone, per un tuffo nostalgico nel passato cinematografico;

(59.99 euro): un cofanetto per i cultori della saga con Sylvester Stallone, per un tuffo nostalgico nel passato cinematografico; Fast&Furious, 8 Movie Collection (19.90 euro): la saga automobilistica più amata di sempre, con 8 DVD da collezione;

(19.90 euro): la saga automobilistica più amata di sempre, con 8 DVD da collezione; Il Padrino, la Trilogia, edizione anniversario (29.99 euro): una saga che non può mancare nella collezione video degli appassionati di cinema, da acquistare senza indugi.

Si segnala come i prezzi possano essere soggetti a variazioni, quali il numero di scorte disponibili, eventuali offerte a tempo e molto altro ancora.