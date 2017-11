Black Friday: Samsung Galaxy Book in offerta lampo

Luca Colantuoni,

La maggioranza degli sconti proposti da Amazon durano fino alle 24:00 di oggi (Black Friday), mentre alcuni terminano il 27 novembre (Cyber Monday). Sul sito di e-commerce è possibile trovare anche prodotti in “offerta lampo”, uno dei quali è il Samsung Galaxy Book, un tablet con tastiera retroilluminata e stilo S Pen in dotazione. Gli utenti possono acquistare la versione da 10,6 pollici dalle 17:25 alle 22:55.

Il Galaxy Book possiede un telaio in alluminio e un display da 10,6 pollici con risoluzione full HD (1920×1280 pixel). La dotazione hardware comprende inoltre un processore Intel Core m3 di settima generazione, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash eMMC, espandibili con schede microSD fino a 256 GB. La fotocamera frontale ha una risoluzione di 5 megapixel con apertura f/2.2, mentre la connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 e GPS. La batteria da 4.000 mAh offre un’autonomia massima di 9 ore.

Galleria di immagini: Samsung Galaxy Book, tutte le immagini

Sono presenti anche altoparlanti stereo e la porta USB 3.1 Type-C. La tastiera permette di usare il tablet in tre posizioni, quindi l’utente può scegliere quella più ergonomica in base al tipo di applicazione e al tipo di input (touch o stilo). Il sistema operativo installato è Windows 10 Home. Il produttore coreano ha preinstallato alcune app che sfruttano la S Pen, tra cui Samsung Notes e Screen Off Memo, così come le funzionalità Air Command che permettono di eseguire diverse operazioni senza toccare lo schermo.

Amazon propone il Samsung Galaxy Book 10.6 di colore nero ad un prezzo di 499,00 euro. Gli utenti iscritti al servizio Prime possono accedere all’offerta 30 minuti prima, quindi a partire dalle 16:55.