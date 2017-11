Black Friday Unieuro, 25% di sconto su tutto

Filippo Vendrame,

Unieuro abbraccia il Black Friday e lo fa alla sua maniera attraverso una promozione decisamente aggressiva. La nota catena di elettronica ha deciso, infatti, di scontare tutto il suo catalogo del 25%. Solo per oggi, tutti i prodotti disponibili nei negozi ed all’interno del suo eShop potranno essere acquistati con un congruo sconto. In realtà, ci sono alcuni requisiti per poter accedere a questa promozione.

Il primo è che i clienti dovranno effettuare una spesa minima di 299 euro. Il secondo è che i prodotti devono essere disponibili al momento dell’acquisto. Soprattutto online, dunque, la promozione non si applica sui prodotti prenotabili e non in pronta consegna. Infine, saranno esclusi dalla promozione gli iPhone, gli Apple Watch e le console di Nintendo. Tutto il resto, invece, potrà essere acquistato con un congruo risparmio del 25%. Può essere, dunque, l’occasione di cambiare il PC di casa con un nuovo modello, come un Surface Pro o un Surface Laptop, risparmiando cifre importanti. Altresì, può essere l’occasione anche per cambiare smartphone o acquistare il tablet pc dei propri sogni.

Vista l’aggressività della promozione, il suggerimento è quello di affrettarsi per non perdere l’occasione di mettere le mani sul prodotto tanto desiderato. Visto che lo sconto si applica solamente sui prodotti disponibili, solo i più rapidi potranno metterci le mani.

Anche Unieuro, dunque, ha deciso di cavalcare l’onda del Black Friday con una promozione davvero molto interessante. Chi è alla ricerca di buone offerte potrà, comunque, approfittare della moltitudine di promozioni che nella giornata di oggi affolleranno i più importanti eShop della rete.

In particolare, uno dei sicuri protagonisti sarà Amazon che metterà in sconto migliaia di prodotti a prezzi mai visti prima.