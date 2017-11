Cyber Monday: notebook HP in offerta lampo

Luca Colantuoni,

Oltre agli sconti che durano fino al termine del Cyber Monday, Amazon ha attivato alcune offerte lampo per specifici prodotti, tra cui un notebook piuttosto economico di HP con schermo da 15 pollici e processore AMD. Gli utenti interessati all’acquisto hanno tempo fino alle 16:20 di oggi, a meno che le scorse di magazzino non finiscano prima della scadenza prefissata. Il dispositivo viene proposto con un sconto del 24% rispetto al prezzo originario.

Il notebook HP 15-bw027nl possiede un design abbastanza elegante, anche se i materiali utilizzati non sono molto pregiati, essendo un modello di fascia bassa. Lo schermo da 15,6 pollici ha una risoluzione HD (1366×768 pixel), mentre il processore scelto dal produttore statunitense è un AMD A9-9420, una APU dual core con frequenza massima di 3,6 GHz e GPU integrata Radeon R5 che offre una potenza sufficiente per l’elaborazione video e l’esecuzione dei giochi. La dotazione hardware comprende 8 GB di RAM DDR4 a 2.133 MHz, un hard disk da 1 TB e un masterizzatore DVD.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 e Gigabit Ethernet. Sono presenti due porte USB 3.1, una porta USB 2.0, uscita HDMI, lettore di schede SD, altoparlanti stereo, jack audio da 3,5 millimetri per cuffie e microfono, touchpad con supporto per le gestire di Windows 10 e batteria da 41 Wh che supporta la tecnologia di ricarica rapida (90% in 90 minuti) e offre un’autonomia fino a 11 ore.

Il notebook HP (colore argento e nero) viene venduto da Amazon ad un prezzo di 379,00 euro. Chi fosse interessato deve procedere velocemente all’acquisto, in quanto il prodotto è molto richiesto.