Cyber Monday Amazon, iRobot Roomba 782e in saldo

Filippo Vendrame,

Proseguono le promozioni di Amazon per il Black Friday anche nell’odierna giornata del Cyber Monday, cioè la ricorrenza degli sconti dedicati ai negozi online. Solo nella giornata di oggi, il colosso dell’ecommerce proporrà ulteriori sconti su moltissimi prodotti per chiudere un periodo di promozioni davvero ricco che hanno permesso a migliaia di clienti di risparmiare cifre importanti. Per chi cerca una soluzione smart per la pulizia della casa, Amazon ha deciso di scontare il noto robot aspirapolvere iRobot Roomba 782e del 35%.

Trattasi di un prodotto premium che rende la pulizia domestica molto più efficiente ed intelligente. Nello specifico, questo robot per la pulizia domestica si caratterizza per la presenza della tecnologia iAdapt Responsive Cleaning, cioè di un sofisticato sistema di navigazione che lo guida in maniera sicura attraverso le stanze da pulire. Inoltre, iRobot Roomba 782e garantisce la massima qualità in termini di pulizia grazie all’utilizzo della tecnologia Dirt Detect di II generazione che, grazie ad alcuni sensori, riesce a rilevare le zone più sporche delle stanze.

Completamente programmabile per poter funzionare in maniera indipendente, grazie ai suoi sensori riesce ad evitare le scale e gli ostacoli presenti all’interno dell’abitazione. Un prodotto, dunque, smart che permetterà di rendere la pulizia della casa migliore e meno stressante.

Amazon, dunque, propone uno dei migliori prodotti per la domotica dedicato alla pulizia domestica ad un prezzo maggiormente accessibile a tutti quanti.

Si ricorda, che questa promozione è valida solamente per la giornata di oggi e quindi solamente i più rapidi potranno approfittarne.