Cyber Monday Amazon, Office 365 Personal in sconto

Filippo Vendrame,

Gli sconti di Amazon per il Black Friday non sono terminati. Oggi, 27 novembre, scatta la ricorrenza del Cyber Monday che è il primo lunedì successivo al Black Friday tutto dedicato agli sconti sui negozi online. Il colosso dell’ecommerce, dunque, continua a voler offrire ai suoi clienti promozioni davvero irripetibili e per il Cyber Monday ha deciso di fare un gradito regalo a tutti coloro che lavorano molto con il computer. Per loro, infatti, Amazon ha deciso di proporre il pacchetto Office 365 Personal con uno sconto superiore al 40%.

Trattasi della ben nota suite cloud per la produttività di Microsoft che permette di poter disporre delle versioni più recenti della suite Office. Inclusi in questo pacchetto i programmi Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher e Access. La declinazione “Personal” di Office 365 prevede la possibilità di poter installare la suite per la produttività della casa di Redmond all’interno di un solo PC oltre su di 1 tablet e su di un 1 telefono. Trattasi di una soluzione adatta sia agli studenti che ai professionisti.

Office 365 Personal non include solamente le ultime versioni delle ben note app per la produttività come Word ed Excel, perché sono inclusi anche alcuni servizi di valore aggiunto. All’interno di Office 365 Personal, gli acquirenti potranno disporre di 1TB di spazio online di OneDrive e ben 60 minuti di chiamate attraverso Skype.

Trattasi, dunque, di una promozione molto interessante perché consente di mettere le mani su di una delle suite per la produttività migliori sul mercato ad un prezzo davvero molto piccolo. Lo sconto di Amazon per il Cyber Monday su Office 365 Personal sarà valido solamente per la giornata di oggi e quindi solo i più rapidi potranno approfittarne.