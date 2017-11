Cyber Monday Amazon, Sony Alpha 7K in offerta

Filippo Vendrame,

Il Cyber Monday di Amazon strizza l’occhio agli appassionati di fotografia che potranno approfittare di alcune succose promozioni a loro dedicate come quella concernente l’apprezzata e famosa Sony Alpha 7K, proposta al prezzo di 889 euro con obiettivo incluso. Trattasi di una fotocamera digitale con obiettivo intercambiabile. Tra le sue specifiche tecniche di maggior rilievo si evidenziano il sensore CMOS Exmor Full-Frame da 24.3 MP e l’obiettivo di serie da 28-70 mm.

Grazie a questo comparto fotografico di altissimo profilo, la Sony Alpha 7K offre prestazioni molto simili a quelle di una reflex digitale. Inoltre, grazie alla presenza del potente processore Bionz X ed all’integrazione del sistema automatico di messa a fuoco di Sony, questo fotocamera è in grado di scattare ottime immagini in ogni ambiente, anche in quelli con scarsa luminosità. Realizzata in magnesio, questa fotocamera di Sony è fatta per durare nel tempo. Inoltre, grazie al peso di soli 416 grammi, la Sony Alpha 7K pesa circa la metà delle migliori DSLR e non sarà un problema trasportarla.

Trattasi, dunque, di un prodotto molto interessante per chi ama la fotografica e cerca una fotocamera dal respiro professionale anche senza puntare direttamente sulle complicate reflex.

L’offerta di Amazon sulla Sony Alpha 7K è valida solamente per la giornata di oggi, ricorrenza del Cyber Monday (giornata di sconti dedicati ai negozi online). Il suggerimento per gli interessati, dunque, è quello di affrettarsi per non perdere l’occasione di risparmiare cifre importanti per l’acquisto di questa ottima fotocamera digitale.