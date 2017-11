Cyber Monday Amazon, Surface Pro 2017 in sconto

Filippo Vendrame,

Gli sconti per il Black Friday di Amazon continuano anche nella giornata del Cyber Monday dedicata esclusivamente agli acquisti online. Tra la moltitudine di proposte che il colosso dell’ecommerce offre oggi ai suoi clienti, si evidenza l’offerta sul Surface Pro 2017 per chi cerca un computer Windows 10 pronto per la massima produttività. Amazon, per la giornata del Cyber Monday, ha deciso di scontare a soli 899 euro il Surface Pro 2017 nella variante con processore Intel Core i5, 4GB di RAM e 128 GB di SSD.

Nel pacchetto è inclusa anche la Type Cover e complessivamente l’offerta di oggi di Amazon permette di risparmiare il 32% sul prezzo complessivo d’acquisto. Un’offerta davvero molto interessante e particolarmente indicata sia ai professionisti che agli studenti che cercano un computer potente, flessibile ed in grado di poter essere portato agevolmente in giro. Le qualità del Surface Pro 2017 sono ben note a tutti e vengono esaltate dalla perfetta integrazione con il sistema operativo Windows 10. Oltre ad essere un perfetto compagno di lavoro, il Surface Pro 2017 è anche un eccellente strumento per la creatività. Abbinando anche una Surface Pen è possibile interagire sul display per prendere appunti o disegnare.

Curata anche la sicurezza grazie alla fotocamera anteriore che supporta Windows Hello e quindi anche lo sblocco biometrico. Tra le altre specifiche tecniche si menzionano il display touch da 12,3 pollici (risoluzione 2736 x 1824 pixel), il WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, il Bluetooth 4.1 e l’ampia autonomia.

L’offerta del Cyber Monday di Amazon sul Surface Pro 2017 scadrà alla mezzanotte di oggi 27 novembre e quindi solamente i più rapidi potranno approfittarne.