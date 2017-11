Cyber Monday: LG Watch Style in offerta su Amazon

Luca Colantuoni,

All’inizio dell’anno LG ha presentato due smartwatch basati su Android Wear 2.0: Watch Sport e Watch Style. Quest’ultimo è ora disponibile su Amazon con uno sconto del 42% rispetto al prezzo originario, valido solo per il Cyber Monday, quindi fino alle 23:59 di oggi. Gli utenti possono trovare ancora alcuni modelli che Amazon propone in offerta dal Black Friday, tra cui lo Huawei Watch 2.

Il Watch Style di LG è uno degli smartwatch più piccoli ed eleganti sul mercato. Possiede infatti una cassa in acciaio inossidabile 316L con finitura opaca e un cinturino intercambiabile da 18 millimetri in vera pelle italiana. Il display di tipo P-OLED da 1,2 pollici ha una risoluzione di 360×360 pixel ed è protetto dal Gorilla Glass 3. La dotazione hardware comprende inoltre un processore Snapdragon Wear 2100, 512 MB di RAM, 4 GB di storage, connettività WiFi 802.11b/g/n e Bluetooth 4.2 LE, microfono, sensore di luce ambientale, accelerometro e giroscopio.

Lo smartwatch ha ricevuto la certificazione IP67, quindi resiste all’acqua per 30 minuti fino ad una profondità di un metro. La batteria ha una capacità di 240 mAh, offre un’autonomia massima di 36 ore e può essere ricaricata in modalità wireless tramite la base in dotazione. Sul alto destro dell’orologio è presente un pulsante che permette di navigare tra le varie schermate ed eseguire varie operazioni mediante rotazione o pressione. Il Watch Style supporta i comandi vocali e ovviamente l’Assistente Google.

Galleria di immagini: LG Watch Sport e Watch Style, immagini

L’utente può anche usare lo smartwatch come fitness tracker, per ricevere le notifiche dallo smartphone e per controllare la riproduzione dei brani musicali. Dimensioni e peso sono 42,3×45,7×10,79 millimetri e 46 grammi. Amazon offre il Watch Style a 149,90 euro.