Cyber Monday MediaWorld, decine di sconti

Filippo Vendrame,

MediaWorld abbraccia il Cyber Monday, la ricorrenza dedicata agli sconti nei negozi online, proponendo tantissimi prodotti in promozione con sconti davvero molto interessanti. Scontistiche che vagono solamente oggi e solo all’interno dell’eShop della catena di elettronica. Dunque, il suggerimento è quello di affrettarsi per non perdere nessuna occasione.

MediaWorld propone, per il Cyber Monday, sconti che raggiungono smartphone, tablet, computer, console, computer e molto altro ancora. Per esempio, tra gli smartphone si evidenziano il Samsung Galaxy S7 Edge (Wind) a 399 euro, l’Apple iPhone 5C a 149 euro, il Huawei P10 Lite Black a 229 euro, il Samsung Galaxy S8+ viola a 599 euro ed il Huwei P8 Lite 2017 a 159 euro. Sul fronte PC Desktop MediaWorld propone tantissimi prodotti, tutti con il sistema operativo Windows 10 come l’HP OMEN 17 ed il Lenovo 510.

Per gli appassionati di gaming, MediaWorld sconta molti giochi per PS4 e Xbox One oltre alla console Xbox One S 1TB con il gioco Minecraft a 229 euro.

Sconti che proseguono anche tra le fotocamere, tra cui si menziona la reflex Nikon D3300 Black Kit a 499 euro e tra i televisori dove gli interessati potranno scegliere tra molti modelli in grado di trasformare il salotto di casa in una sala cinematografica. Infine, non mancano gadget di ogni tipo e periferiche per i PC.

Cyber Monday molto ricco per MediaWorld, ma tutti coloro che stanno cercando sconti sull’high tech potranno rivolgersi anche su Amazon dove sono in promozione migliaia di prodotti di ogni tipo.

Per esempio, chi sta cercando un potente PC per il gaming può puntare sul VIBOX Nebula GSR550-2 (662 euro) con processore AMD Ryzen 3-1300X Quad 4-core, GPU Nvidia Geforce GTX 1050 2GB, 8GB Memoria DDR4 2133MHz ad alta velocità e HD 1TB (1000GB) Sata III 7200rpm. Se l’obiettivo è la produttività, Amazon propone anche il Surface Pro 2017 (899 euro) con processore Intel Core i5, 4GB di RAM, 128GB di SSD e Type Cover Inclusa.

Gli appassionati di gaming puro, invece, potranno puntare, per esempio, sulla console PlayStation 4 PRO con il gioco FIFA 18 al prezzo di 369,99 euro.