Cyber Monday: sconti per fitness tracker su Amazon

Luca Colantuoni,

Oltre agli smartwatch, Amazon propone alcuni interessanti fitness tracker (o sport watch) in occasione del Cyber Monday (lunedì successivo al Black Friday). Il più economico tra i modelli in offerta è lo Huawei Band 2 Pro con schermo OLED, ma chi cerca prodotti più completi può acquistare il Fitbit Charge 2 (Edizione speciale) e il Garmin vivoactive HR. Gli sconti, compresi tra il 30 e il 51%, sono validi fino alle 23:59 di oggi.

Huawei Band 2 Pro

Lo Huawei Band 2 Pro possiede un telaio in acciaio inossidabile, un cinturino in TPU e uno schermo PMOLED in grado di resistere all’acqua fino ad una profondità di 50 metri, grazie alla certificazione IP68. Il fitness tracker integra GPS, accelerometro e cardiofrequenzimetro, sensori che consentono di registrare diversi parametri durante l’attività fisica (numero di passi, distanza percorsa, velocità, ritmo e battiti cardiaci). Il Band 2 Pro analizza anche le fasi del sonno, misura il VO2max e valuta lo stile della corsa. Il modello di colore nero è disponibile a 69,90 euro.

Fitbit Charge 2

Il Fitbit Charge 2 è uno dei fitness tracker più venduti in assoluto. Sullo schermo OLED touch vengono mostrati numerose informazioni, tra cui i battiti cardiaci, il numero di passi, la distanza percorsa e le calorie bruciate, oltre alle notifiche per SMS, chiamate e calendario. Il dispositivo rileva automaticamente il tipo di sport, monitora le fasi del sonno e consente il tracciamento GPS tramite lo smartphone collegato. Amazon propone in offerta due Special Edition, ovvero i modelli di colore nero canna di fucile e lavanda ad un prezzo di 119,90 euro.

Garmin vivoactive HR

Molto interessante anche il Garmin vivoactive HR, uno sport watch con display touch a colori, cassa in polimero e cinturino in silicone. Il gadget può registrare dati specifici per diversi tipi di sport, sfruttando i sensori integrati (GPS, accelerometro, altimetro barometrico, bussola, termometro e cardiofrequenzimetro), tiene traccia di passi, distanza percorsa e calorie bruciate, monitora il sonno e mostra notifica per SMS, chiamate o email ricevuto sullo smartphone collegato via Bluetooth. Il prezzo di Amazon è 132,99 euro.