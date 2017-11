iPhone X: cresce la produzione, meno attese

Marco Grigis,

La produzione di iPhone X riesce a raggiungere ritmi più sostenuti, per una stagione natalizia probabilmente priva di intoppi sul fronte delle consegne. È quanto sostiene Ming-Chi Kuo, analista sempre molto affidabile sul fronte della mela morsicata, in una nota consegnata agli sviluppatori. Le forniture si stanno aspettando e, con esse, dovrebbero diminuire sensibilmente i tempi d’attesa.

Secondo i dati raccolti dall’analista dai distretti produttivi di iPhone X in Cina, le forniture del device da 5.8 pollici sarebbero aumentate da 440.000 unità al giorno a 550.000. Un incremento davvero considerevole, se confrontato all’inizio della distribuzione dello scorso 3 novembre, quando la produzione si assestava tra le 50.000 e le 100.000 unità al giorno. Il merito di questa crescita deriverebbe dalla stabilizzazione delle componenti di Face ID, collo di bottiglia per la fornitura solo qualche settimana fa, con un assestamento dei ritmi di consegna.

Sempre secondo l’analista, iPhone X starebbe garantendo ad Apple una performance davvero interessante sul mercato, con ritmi di domanda e consegna del 10-20% più alti rispetto allo stesso periodo di riferimento di un anno fa. Se ne saprà di più il prossimo mese, tuttavia, quando Apple presenterà i dati relativi al Q1 2018, trimestre che per l’azienda corrisponde all’ultimo quarto del 2017 nonché al periodo natalizio.

Al momento, tuttavia, rimane ancora abbastanza difficile prevedere i risultati dello smartphone OLED sul mercato, poiché le indiscrezioni oggi disponibili sono altalenanti. Mentre Kuo registra una performance del tutto positiva, altri analisti evidenziano un possibile rallentamento, dovuto ai prezzi del device e quindi a un bacino d’utenza potenzialmente più ridotto rispetto ad altri modelli. Nel mentre, lo smartphone sembra aver completamente conquistato la critica specializzata: le recensioni sono positive, sia sulla stabilità di Face ID, nonché sulle altre funzioni della fotocamera TrueDepth, quali il motion tracking per le simpatiche Animoji. Non resta che attendere qualche settimana, e superare le vendite tipiche del Natale, per tutte le indicazioni in merito da parte di Apple.