Jeff Bezos supera i 100 miliardi di patrimonio

Filippo Vendrame,

Il Black Friday non ha fatto solamente bene ai conti di Amazon, ma anche al suo fondatore e CEO Jeff Bezos. Il mercato azionario, infatti, ha voluto premiare il buon andamento delle vendite della ricorrenza del venerdì nero che, secondo le stime di Adobe Analytics, sarebbero aumentate del 18,4% rispetto allo scorso anno nel solo canale online. Grazie al sostegno della borsa, il titolo di Amazon è cresciuto di oltre il 2% permettendo a Jeff Bezos di poter infrangere la quota di 100 miliardi di dollari di patrimonio personale, 100,3 miliardi di dollari per la precisione.

Un risultato impressionante per alcuni motivi. Innanzitutto, la fortuna di Bezos è aumentata di ben 32,6 miliardi di dollari solo nel corso dell’ultimo anno e già questo basta per capire quanto Amazon sia cresciuto nel giro di pochi mesi in termini di valore. In secondo luogo, il traguardo dei 100 miliardi di dollari di patrimonio personale era stato raggiunto solamente nel 1999 da un certo Bill Gates, fondatore di Microsoft. Jeff Bezos continua a macinare record su record ed è lecito attendersi che la sua fortuna personale non possa che crescere ulteriormente visti i molti progetti di espansione della sua società.

Una fortuna così vasta, però, merita di essere spesa nel modo giusto. Se, per esempio, Bill Gates è particolarmente attivo nel sociale, Jeff Bezos sta ancora cercando una via per portare avanti nuovi progetti. Lo scorso giugno, per esempio, ha chiesto suggerimenti su idee e progetti filantropici che abbiano l’obiettivo di aiutare le persone, ma che i risultati abbiano effetti concreti e duraturi.

In attesa che Jeff Bezos capisca meglio cosa fare di tutti questi soldi, Amazon continua a macinare record su record. I suoi piani di espansioni sono ben noti e vanno ben oltre il mercato dell’online con l’intenzione di affermarsi anche all’interno dei negozi fisici con soluzioni smart per rendere lo shopping meno stressante e più piacevole.

Contestualmente, Jeff Bezos sta portando avanti un’idea molto affascinante legata ai viaggi spaziali attraverso la sua azienda Blue Origin.