Apple TV 4K: scorte ridotte per Natale?

Marco Grigis,

Le scorte della nuova Apple TV 4K, il set top box di Cupertino rinnovato poche settimane fa, potrebbero risultare ridotte per l’ormai imminente stagione natalizia. In particolare per il modello da 64 GB, così come sembrerebbe suggerire la disponibilità sulla versione statunitense di Apple Store. Al momento, difficile stabilire se si tratti di una riduzione momentanea o di ritardi ben più protratti nel tempo.

Così come sottolineato da AppleInsider, molti utenti statunitensi desiderosi di acquistare una nuova Apple TV 4K si sono imbattuti, tramite Apple Store, in una brutta sorpresa. Gli ordini effettuati nelle ultime ore, infatti, pare non verranno evasi prima del prossimo 4 gennaio. Una tempistica, qualora risultasse effettiva, poco utile per l’imminente Natale: chi volesse regalare il set-top-box in occasione della ricorrenza, infatti, non potrà farlo.

Sempre secondo quanto riferito da AppleInsider, la problematica temporale coinvolgerebbe unicamente il modello da 64 GB, mentre quello da 32 non vede al momento nessun rallentamento. Allo stesso tempo, non vi sono indicazioni su medesimi ritardi anche in Europa, dove a oggi l’attesa non sembra essere così dilungata.

Sebbene non giungano precise indicazioni da Cupertino, il posticipo delle consegne potrebbe essere indice di un grande apprezzamento da parte degli utenti, pronti a esaurire in poco tempo le unità disponibili in stock. Non stupisce, d’altronde, che gli interessati abbiano preferito la versione da 64 GB a quella da 32: il supporto alla risoluzione 4K, completa anche dell’HDR, può richiedere uno storage davvero elevato per la memorizzazione di contenuti video e film. A questi si aggiungono applicazioni e giochi, come ormai tradizione dal 2015 per il set-top-box targato mela morsicata.

Non resta quindi che attendere un’eventuale comunicazione ufficiale da parte di Cupertino, per scoprire se all’orizzonte è previsto un aumento delle forniture capace di assicurare le necessità tipiche del periodo natalizio. Il device, tuttavia, potrebbe essere disponibile negli Apple Store fisici o nei retailer di terze parti.