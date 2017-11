HP installa uno spyware su alcuni PC

Luca Colantuoni,

Nelle ultime ore sono iniziate ad arrivare diverse segnalazioni su un misterioso software installato di nascosto su alcuni computer HP. Il suo nome, come indicato dagli utenti sul forum di supporto del produttore statunitense, è HP Touchpoint Analytics Client, un servizio per la telemetria che incide anche negativamente sulle prestazione del PC. Il problema ricorda altri casi simili avvenuti in passato, tra cui quello che ha coinvolto Lenovo.

Il servizio in questione è parte del software HP Touchpoint Manager che, in base alle informazioni fornite dagli utenti, sarebbe stato installato in background il 15 novembre. Al momento non è chiaro se sia stato scaricato di nascosto da qualche applicazione HP oppure insieme agli aggiornamenti di Windows. È certo però che la sua esecuzione rallenta notevolmente le prestazioni, in quanto il processore raggiunge percentuali d’uso molto elevate. Inoltre è piuttosto invasivo, dato che avvia altre applicazioni e servizi, come constatato da un utente analizzando il Task Manager (Gestione attività) di Windows.

Nonostante il numero di segnalazioni sia in aumento, HP non ha ancora rilasciato nessuna comunicazione ufficiale in merito. Fortunatamente è possibile eliminare il client e il servizio correlato in maniera abbastanza semplice. Innanzitutto è necessario verificare la presenza del servizio HP Touchpoint Analytics Client e interrompere la sua esecuzione. Quindi occorre disinstallare il software HP Touchpoint Manager, utilizzando l’apposita funzionalità nel Pannello di controllo.

Anche se gli utenti non corrono rischi per la sicurezza, HP dovrebbe evitare di installare applicazioni senza il loro permesso. Il software raccoglie diverse informazioni, delle quali non è nota la destinazione. In pratica è un vero e proprio spyware.