Samsung SeeColors per QLED TV aiuta i daltonici

Luca Colantuoni,

Samsung ha annunciato SeeColors, un’app compatibile con tutti i suoi QLED TV che offre una migliore esperienza visiva alle persone affette da daltonismo. Sviluppata in collaborazione con l’azienda ungherese Colorlite, l’applicazione consente di calibrare i colori delle smart TV in base al livello di daltonismo.

In base ad uno studio condotto in Europa e Nord America, quasi 300 milioni di persone nel mondo (8% uomini e 1% donne) non riescono a percepire tutto lo spettro dei colori. Il difetto di natura prevalentemente genetica prende il nome di Color Vision Deficiency (CVD) o color blindness (cecità ai colori), ma è più comunemente conosciuto come daltonismo, anche se in realtà quest’ultimo è riferito all’impossibilità di distinguere i colori verde, giallo e rosso (deuteranopia). Samsung e gli scienziati dellla Budapest University of Technology and Economics hanno inventato un modo per consentire la visione di tutti i colori.

Cuore di SeeColors è infatti il Colorlite Test (o C-Test) che effettua una diagnosi digitale, utilizzando filtri e modelli matematici. In pratica è possibile misurare il livello di daltonismo e determinare l’esatta correzione cromatica. L’app può essere scaricata dallo Smart TV App Store e usata direttamente sulla TV. In alternativa può essere scaricata da Google Play Store o Samsung App Store e installata sui recenti smartphone del produttore coreano (dal Galaxy S6 in poi). Al termine del test è possibile calibrare automaticamente i colori, inviando il risultato alla TV via WiFi.

SeeColors è compatibile solo con le QLED TV, dato che la tecnologia quantum dots permette di coprire l’intero spettro dei colori.