TIM, per Natale arriva la TurboGiga Xmas

Filippo Vendrame,

TIM ha iniziato a lanciare le sue prime offerte natalizie pensate per tutti i suoi clienti che hanno “fame” di connettività Internet. La prima offerta di Natale di TIM riguarda “TurboGiga Xmas” che permette di avere 10 GB di Internet 4G LTE da sfruttare nell’arco di 2 mesi all’interno del proprio smartphone o tablet pc. Il tutto ad un costo una tantum di 10 euro e senza alcun balzello extra per l’attivazione.

Natale è un periodo in cui ci si scambia molti auguri e in un’epoca dominata dai social media, gli auguri sono diventati digitali e poter disporre di un po’ di traffico in più per poter inviare mini video di auguri agli amici può fare molto comodo. Ma le novità di Natale di TIM non finiscono qui perché l’operatore consente di raddoppiare l’offerta “TurboGiga Xmas” a soli 5 euro in più. La seconda “TurboGiga Xmas” potrà essere attivata sulla propria linea, oppure regalata ad un altro cliente TIM. Chi attiverà questa offerta dedicata alla connettività dati potrà richiedere anche la promozione “TurboGiga Day” che offre due giorni di connettività Internet senza limiti di traffico. In realtà un limite c’è ed è molto alto: ben 10 GB al giorno. La promozione è attivabile gratuitamente.

Chi attiverà “TurboGiga Xmas” potrà richiedere anche un modem 4G LTE da abbinare all’offerta di connettività dati ad un prezzo scontato. Per Natale, l’operatore ha deciso di offrire i suoi migliori modem 4G LTE a partire da 29,99 euro.

Infine, Natale è una festività dedicata all’amore ed alla carità. Proprio per questo TIM ha pensato ai bambini più bisognosi. Chi attiverà “TurboGiga Xmas” potrà decidere di aggiungere 1 euro che andrà in beneficenza all’Unicef.

Maggiori dettagli direttamente sul sito dell’operatore.