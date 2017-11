Wind, per Natale le offerte raddoppiano

Filippo Vendrame,

Manca meno di un mese a Natale e gli operatori di telefonia iniziano a proporre le prime offerte ai loro clienti dedicate a questa festività che coincide anche con un periodo di shopping molto importante. Wind, per esempio, ha deciso che per Natale, le sue offerte raddoppieranno per 6 mesi. Nello specifico All Inclusive Unlimited raddoppia e promette minuti illimitati, 1000 SMS e 10 Giga di Internet per 6 mesi, al costo di 12 euro al mese.

Anche Wind Magnum e Wind Magnum Pro raddoppiano. Trattasi delle offerte per chi necessita di due SIM e per Natale, Wind raddoppia i Giga “Full Speed” a disposizione da condividere per 6 mesi. Tutto questo si traduce in Wind Magnum che proporrà minuti illimitati e 20 Giga “FULL SPEED” ad un canone di 14,90 euro ogni 4 settimane o 28 giorni. Le offerte raddoppiano anche per i clienti con Partita IVA, in questo modo Wind vuole rendere più facili le comunicazioni tra professionisti. Ma le novità di Natale non finiscono qui perché chi abbinerà uno smartphone Samsung della famiglia Galaxy a All Inclusive Unlimited, Wind Magnum e Wind Magnum Pro, riceverà un raddoppio dell’offerta per un anno e non solamente per 6 mesi.

Sempre per Natale, i clienti ricaricabili ed abbonamento di Wind potranno scegliere uno smartphone o un device tra quelli presenti all’interno dell’eShop dell’operatore arancione con rate a partire da 8 euro, a tasso zero, grazie ad un accordo tra Wind e Findomestic.

Limitatamente ai clienti ricaricabili, arriva “Giga Max Limited Edition” che permette di disporre di 20 GB “Full Speed” per tre mesi ad un costo una tantum di 9 euro.

Per Natale, anche le offerte dedicate esclusivamente ad Internet raddoppiano (10 Giga, 20 Giga, 40 Giga, 60 Giga) a partire da 8 euro per 6 rinnovi con ricaricabile o 6 mesi con abbonamento.

Infine, Wind ha deciso di lanciare una nuova offerta dedicata al mondo della domotica: WIND SMART SECURITY. Trattasi di una SIM pensata esplicitamente per le soluzioni smart della casa come i cancelli automatici o i sistemi di videosorveglianza e che offre 50 minuti, 250 SMS e 500 MB di Internet a 24,90 euro per un anno.

Maggiori informazioni direttamente sul sito di Wind.