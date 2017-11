AirPods e iPad campioni durante il Cyber Monday

Marco Grigis,

Il Cyber Monday, la giornata dedicata agli acquisti digitali dopo il Black Friday, sembra aver beneficiato fortemente Apple, sebbene la società non abbia lanciato offerte specifiche. È quanto svela Adobe nel rivelare l’andamento delle vendite per questa tornata promozionale, almeno negli Stati Uniti: AirPods e iPad battono tutti i concorrenti.

Dai dati resi noti dal gruppo, il Cyber Monday è stato particolarmente gettonato dai consumatori statunitensi, per un totale di spesa di circa 6.59 miliardi di dollari. Dalle rilevazioni emerge non solo come AirPods e iPad siano stati i dispositivi più gettonati dai consumatori, ma anche come gli utenti Apple tendano a spendere maggiori somme di denaro rispetto alle controparti su Android e altri terminali analoghi.

Tra i prodotti maggiormente richiesti, oltre a AirPods e iPod, si elencano Chromecast di Google, diversi tablet di Samsung, i dispositivi per la realtà virtuale di Sony. Buona la performance anche delle console e dei videogiochi, tra cui Nintendo Switch e Xbox One X, con una richiesta molto elevata per Super Mario Odyssey. La spesa ha visto un incremento del ricorso ai dispositivi mobile per gli acquisti, con il 47.4% delle transazioni, per un totale del 33.1% sui guadagni. L’esborso medio degli utenti iOS è infine di 123 dollari, contro i 110 della componente Android.

Sul fronte di Cupertino, l’elevata richiesta di AirPods è tutt’altro che stupefacente: gli utenti hanno atteso a lungo il rilascio delle cuffie, tra posticipi e ritardi, e a quasi un anno di distanza vi sono ancora degli intoppi nella distribuzione. Inoltre, molte catene di terze parti hanno deciso di offrire degli sconti promozionali, con prezzi più appetibili rispetto ai listini Apple. Per quanto riguarda iPad, invece, sembra che gli acquirenti siano stati attirati del prezzo allettante della versione base lanciata la scorsa primavera, per un device dalle elevate prestazioni a costi contenuti. Non resta che attendere, di conseguenza, un’eventuale conferma dell’andamento da parte della stessa società di Apple Park.

Galleria di immagini: AirPods, le foto