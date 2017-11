Amazon rilascia il browser Silk per Fire TV

Luca Colantuoni,

I dispositivi Fire TV sono utilizzati principalmente per la riproduzione in streaming dei contenuti multimediali. Amazon ha deciso però di aggiungere un’altra utile funzionalità, ovvero la navigazione su Internet tramite il suo browser Silk, lo stesso installato sui tablet Fire. Disponibile in beta da giugno, Silk può essere ora scaricato dall’appstore (al momento solo in alcuni paesi).

Il browser è compatibile solo con Fire TV di prima e seconda generazione, Fire TV Stick di seconda generazione e smart TV con Fire TV Edition. La versione 2017 di Fire TV (terza generazione) non è ancora supportata, probabilmente perché Silk è incompatibile con Fire OS 6. All’avvio del browser viene mostrata la home page di Bing, ma è possibile cambiare il motore di ricerca (Google o Yahoo) nelle impostazioni.

Silk ricorda l’ultima pagina visualizzata che quindi viene aperta al successivo avvio dell’app. Premendo il pulsante Menu sul telecomando (quello con le tre linee orizzontali) viene mostrata la schermata principale del browser con il campo per l’inserimento degli indirizzi e la ricerca, accanto ai pulsanti avanti/indietro e ricarica, per richiedere la versione desktop e per inserire la pagina nei segnalibri.

Gli utenti possono digitare gli indirizzi usando la tastiera on-screen oppure sfruttando i comandi vocali, premendo il pulsante microfono sul telecomando. Nella parte inferiore della schermata ci sono i bookmark salvati, le notizie più popolari sul web e l’opzione per cancellare i dati. Tutte le pagine web sono mostrate a schermo intero. Il telecomando dei Fire TV può essere utilizzato per controllare la riproduzione dei video.