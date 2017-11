Un nuovo emoji per l’hamburger in Android 8.1 Oreo

Cristiano Ghidotti,

L’attenzione al dettaglio può fare la differenza. Lo sa bene Google, che con il rilascio della Developer Preview di Android 8.1 Oreo avvenuta nella giornata di ieri ha introdotto nel sistema operativo non solo funzionalità legate al miglioramento dell’efficienza e all’incremento delle prestazioni della piattaforma, ma anche un nuovo emoji per l’hamburger, come chiesto da più parti con quella che può essere definita una vera e propria mobilitazione online.

Una questione che lo stesso CEO, Sundar Pichai, aveva dichiarato essere diventata di diritto una priorità. Tutto ha avuto inizio quando, il mese scorso, su Twitter qualcuno ha fatto notare come nell’emoji utilizzata dal gruppo di Mountain View la fetta di formaggio fosse inserita in una posizione ritenuta scorretta. L’appello è fin da subito divenuto virale e non è rimasto inascoltato, grazie forse anche all’intervento diretto di Pichai. Così i designer di Google si sono messi al lavoro e hanno cucinato una nuova immagine da utilizzare in chat e conversazioni online. Il risultato è quello visibile di seguito.

Cambia nell’ultima Developer Preview di Android 8.1 Oreo anche l’emoji della birra, come mostrato qui sotto. La novità? Beh, è sufficiente uno sguardo per capire cosa non andasse nella versione precedente.

Ironia a parte, sono due cambiamenti che di certo non spostano gli equilibri all’interno dell’ecosistema mobile e che non rendono Android una piattaforma migliore o peggiore. Così facendo, però, Google ha dimostrato di essere una realtà attenta alle segnalazioni che giungono dalla community di utenti e di prenderle in considerazione anche quando non si tratta di bug o vulnerabilità.