ASUS ZenFone Max Plus, schermo 18:9 e dual camera

Luca Colantuoni,

ASUS ha annunciato il primo smartphone della serie ZenFone con display 18:9. Si tratta dello ZenFone Max Plus, un modello di fascia media leggermente più grande dello ZenFone 4 Max (ZC554KL) disponibile in Italia da fine settembre. Lo smartphone verrà distribuito in Russia e potrebbe arrivare anche in altri paesi.

Lo ZenFone Max Plus possiede un telaio unibody in alluminio e un design simile a quello degli altri ZenFone. La principale differenza è rappresentata proprio dall’ampio schermo da 5,7 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel) con rapporto di aspetto 18:9. La maggiore area di visualizzazione è stata ottenuta riducendo lo spessore delle cornici e posizionando il lettore di impronte digitali sul retro. La dotazione hardware comprende un processore octa core MediaTek 6750T, 2 GB di RAM e 16 GB di memoria flash, espansibile con schede microSD. ASUS offre anche una versione con 3 GB di RAM e 32 GB di storage.

Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 16 e 8 megapixel, mentre quella frontale ha una risoluzione di 8 megapixel. La connettività è ovviamente garantita dai tradizionali moduli WiFi, Bluetooth, GPS e LTE (supporto dual SIM). Presenti inoltre il jack audio da 3,5 millimetri e una batteria da 4.130 mAh.

Il sistema operativo installato è Android 7.0 Nougat con interfaccia ZenUI 4.0. Lo smartphone verrà offerto in tre colori: nero, argento e oro. ASUS non ha ancora comunicato disponibilità e prezzo.