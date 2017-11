Instagram, le foto degli amici si modificano

Filippo Vendrame,

Instagram continua con il suo lavoro incessante di introdurre novità per migliorare l’esperienza d’uso del social network e favorire l’interattività con i suoi iscritti. Ultima novità, l’annuncio di una nuova funzionalità che permetterà di “remixare” (modificare) le foto degli amici per inviarle poi attraverso Direct con l’obiettivo di rendere più spiritose le conversazioni. L’utilizzo di questa novità è davvero molto semplice.

Una volta individuata una foto simpatica di un amico all’interno della piattaforma, sarà possibile modificarla aggiungendo disegni a mano libera, adesivi ed effettivi, cioè sarà possibile applicare le classiche modifiche concesse da Instagram per tutte le immagini. Inoltre, il social network fotografico consente anche la possibilità di sovrapporre le foto per rendere l’immagine finale da inviare ancora più divertente. Ma le novità di Instagram non finiscono qui. Il social network ha annunciato la possibilità di controllare la gestione delle risposte. Si potrà scegliere tra “One View” per i messaggi che si vuole che gli amici vedano solo una volta e tra “Allow replay” per dare agli amici maggiore tempo per vedere i messaggi.

Con questa seconda modalità, le foto ed i video potranno essere visti più volte e la riproduzione dei filmati potrà anche essere messa in pausa.

Queste novità sono disponibili per tutti gli utenti Instagram all’interno della versione 24 dell’applicazione per iOS ed Android. L’update è già in corso di distribuzione.

Sebbene queste nuove opzioni d’uso non si possano dire “fondamentali”, comunque permettono di offrire alcune alternative divertenti agli utenti che sempre di più possono contare su nuovi modi di utilizzare la piattaforma. Un lavoro certosino che sta premiando Instagram visto che la sua base di utenti sta crescendo sempre più rapidamente.