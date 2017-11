Instagram, pulsante Regram e le novità in arrivo

Filippo Vendrame,

Instagram è sempre al costante lavoro per offrire nuove opportunità ai suoi iscritti. Un lavoro necessario per “battere” la concorrenza e continuare a poter disporre di tassi di crescita della base degli utenti elevati. The Next Web è riuscito a scoprire alcune interessanti novità che il social network fotografico sta sperimentando e che potrebbero arrivare in futuro. L’uso del condizionale è d’obbligo visto che i test servono anche a verificare l’apprezzamento delle novità da parte di piccoli gruppi di utenti selezionati.

La prima novità riguarda l’introduzione del pulsante “Regram“. Trattasi di una funzionalità che molti utenti aspettavano da tempo. Attualmente, gli utenti che desiderano condividere nuovamente i contenuti devono salvare l’immagine o il video sul loro dispositivo ed effettuare una nuova condivisione dal loro account, oppure possono utilizzare app di terze parti pensate proprio a questo scopo. Sembra, dunque, che Instagram voglia inserire nativamente questa possibilità che sarebbe davvero molto apprezzata da parte degli iscritti.

La seconda novità riguarderebbe le GIF. Sembra che in futuro Instagram possa consentire agli utenti di cercare e aggiungere GIF alle loro Storie o post tradizionali.

Inoltre, sembra che siano in arrivo nuove versione beta delle app per testare in anticipo le nuove funzionalità. App, però, che sarebbero accessibili a pochi utenti.

Altra novità su cui Instagram starebbe lavorando è relativa alla possibilità di salvare le proprie Storie all’interno di un archivio personale. La funzione sembra piuttosto semplice e permetterebbe agli utenti di salvare le proprie Storie preferite per potervi accedere in un secondo momento.

Ancora, il social network starebbe testando una funzione che permetterà di creare liste di amici all’interno del social network. All’interno di queste liste sarà possibile includere gli amici più stretti del social network e potranno essere utilizzate per condividere direttamente con i contatti inclusi foto e video.

Instagram starebbe sperimentando anche nuovi modi per condividere con Facebook e WhastApp post ed altri contenuti.

Tra le novità minori in fase di test, un sistema migliore per la ricerca rapida di emoji e hashtag, la possibilità di seguire gli hastag, già di recente individuata e tante altre piccole migliorie.

Tutte queste novità fanno ben capire quanto Instagram stia lavorando per migliorare la sua piattaforma. Purtroppo, al momento non sono disponibili timeline precise su quando queste funzionalità potrebbero arrivare ufficialmente per tutti gli iscritti.