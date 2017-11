iPhone X: 6 milioni venduti durante il weekend?

Marco Grigis,

Apple potrebbe aver venduto ben 6 milioni di iPhone X nel corso dell’ultimo weekend, quello corrispondente al Black Friday. Nonostante la società di Cupertino non abbia previsto sconti per i suoi smartphone di punta, sembra che gli utenti abbiano comunque approfittato di questa tornata di compere natalizie per procurarsi un’esemplare del tanto ambito device OLED. È quanto sottolinea Jun Zhang, analista di Rosenblatt Securities, nel monitorare l’andamento del nuovo nato in quel di Apple Park.

Sebbene Apple non abbia confermato ufficialmente nessun andamento di vendita per iPhone X, lo smartphone edge-to-edge del gruppo dotato di tecnologia Face ID, secondo l’analista potrebbero essere stati ben 6 milioni gli esemplari piazzati sul mercato nel corso dell’ultimo weekend, in un arco temporale di poco meno di quattro giorni. Una tendenza che, in attesa di conferme, sottolinea nuovamente il grande successo del dispositivo: basti pensare come nel quarto precedente il gruppo abbia complessivamente venduto 39.3 milioni di smartphone, pari a 1.75 esemplari in quattro giorno.

Dalle rilevazioni raccolte da Zhang, sembra che Apple sia riuscita a distribuire un esemplare di iPhone X ogni 17 secondi. Gli acquirenti sembrano preferire l’edizione da 256 GB, la più cara in listino, tanto che il gruppo starebbe vendendo questi modelli con velocità addirittura doppie rispetto alla versione da 64 GB. Se il trend positivo dovesse mantenersi invariato, Apple potrebbe quindi chiudere il trimestre di dicembre con 30 milioni di iPhone X venduti, con altri 40 milioni da distribuire a partire da gennaio.

Come già anticipato, Apple non ha previsto dei precisi sconti rivolti a iPhone X per il Black Friday: la società ha preferito donare un gift card fino a 150 dollari in abbinato all’acquisto di altri device, come iPad, Apple Watch e Mac. Nonostante questo, è probabile che molti abbiano deciso di dedicare la giornata di venerdì agli acquisti natalizi, indipendentemente dalle offerte, giustificando così l’elevatissima domanda per lo smartphone OLED.