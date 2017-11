Joygeek, smartband con display per il fitness

Floriana Giambarresi,

Dicembre è ormai alle porte ed è giunto il momento di iniziare a pensare ai regali di Natale. Acquistare online può essere estremamente vantaggioso, non solo per la comodità di ricevere quanto desiderato in poche ore a casa ma anche e soprattutto per la possibilità di sfruttare alcune offerte importanti e risparmiare così sul totale. In tal senso, Amazon offre ogni giorno nuovi spunti e in giornata odierna suggerisce un fitness tracker impermeabile proposto a un prezzo ribassato del 77%.

Trattasi del Joygeek smartband, un activity tracker ideale per chi fa fitness poiché capace di registrare ben 21 tipi di sport, tra cui nuoto, yoga, pallacanestro, corsa, ciclismo, Badminton e altro ancora. Funziona da pedometro, è capace di misurare la distanza percorsa e di monitorare la qualità del sonno e della salute, infatti è dotato della funzionalità di monitoraggio del ritmo cardiaco per 24 ore al giorno e in tempo reale, consentendo così di conoscere la condizione del proprio cuore in ogni momento.

Realizzato in materiale TPU e provvisto di un design ad arco, JoyGeek smartband monta un comodo schermo da 0,96 pollici OLED full touch da 128 x 64 pixel pensato per mostrare in maniera immediata tutte le informazioni sulle attività. È possibile connetterlo a uno smartphone Android o iOS tramite la connettività Bluetooth 4.0 integrata, così da mostrare anche gli SMS e le chiamate telefoniche ricevute dall’utente direttamente sul display. A bordo è presente una batteria da 75 mAh agli ioni di litio che si ricarica in 45 minuti di tempo ed è capace di offrire una autonomia pari a 5-7 giorni in standby.

Il fitness tracker di Joygeek è oggi disponibile su Amazon al prezzo di 34 euro (con spedizione gratuita) invece dei 149 euro standard a cui viene solitamente proposto. Chi ha pertanto un familiare o un amico che ama tenersi in forma facendo sport potrebbe approfittare dell’offerta per avvantaggiarsi sui regali di Natale.